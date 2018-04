Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Die Bundesagentur für Arbeit will die Erwerbslosigkeit senken, die Wirtschaft hat ein Interesse an qualifizierten Fachkräften. Beide fordern den Ausbau der Kinderbetreuung. Denn das ermöglicht Eltern, (mehr) zu arbeiten.

Flexiblere Öffnungszeiten in den Kindertagesstätten sind für BA und Arbeitgeber der Schlüssel. Klassische Kindergärten schließen oft um 14 Uhr. "Die oft starren Betreuungszeiten passen nicht zur heutigen Lebens- und Arbeitswelt", konstatiert BA-Vorstandsmitglied Heinrich Alt. "Wir brauchen mehr Absicherung der Betreuung in Randzeiten und an Wochenenden." Auch Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer betont: "Wir brauchen mehr hochwertige Kitas, die sich an den Interessen berufstätiger Eltern und den Bedürfnissen der Betriebe orientieren, damit Familie und Beruf besser unter einen Hut zu bekommen sind."

Arbeitsbiografien und Familienstrukturen haben sich verändert. Selbst gut Ausgebildete könnten oft wegen unzureichender Betreuung ihrer Kinder nicht oder nicht im angestrebten Umfang arbeiten, sagt Alt. Besonders schwierig ist die Lage noch immer für Frauen. Kommen Kinder, sind es - Vätermonate hin oder her - meist die Mütter, die in Teilzeit gehen. Für Alleinerziehende ist es eine extreme Herausforderung, Job und Kinderbetreuung - zeitlich und finanziell - zu organisieren.

Unternehmen drängen auf bessere Angebote. "Der Ausbau der Kinderbetreuung, gerade auch in Rand- und Ferienzeiten, ist ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung", sagt Kramer. Die Stoßrichtung: Mittelfristig seien mehr und besser qualifizierte Betreuer nötig.

Nach einer aktuellen BA-Studie werden rund 3,29 Millionen Kinder unter sechs Jahren in einer Kindertageseinrichtung oder von Tageseltern betreut (Stand: März 2014). Die Zahl stieg von 2008 bis 2014 um mehr als 250.000. Insbesondere die Betreuungsangebote für Kinder unter drei haben enorm zugelegt (+79 Prozent). Seit August 2013 besteht Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.

Entsprechend der gestiegenen Nachfrage seitens der Eltern legten auch die Mitarbeiterzahlen in den Kitas zu: von 382.400 im Jahr 2008 auf derzeit 527.400 - wobei der überwiegende Teil in Teilzeit arbeitet. Hinzu kommen knapp 45.000 öffentlich geförderte Tagesmütter und -väter. Experten in Sachen Frühkindliche Bildung bemängeln aber seit Längerem, dass die Betreuungsschlüssel gerade in Kitas und Krippen noch immer zu schlecht sind. Oft kümmert sich eine Erzieherin um fünf Kleinkinder. Optimal wäre eine Betreuerin für drei Kinder - was verschiedene Einrichtungen lediglich auf dem Papier, aber nicht im Alltag leisten können.

Auch bei Tageseltern besteht Nachholbedarf. Ein Viertel von ihnen hat keine ausreichende fachliche Qualifikation für die Arbeit mit Kindern, wie aus einer gestern bekannt gewordenen Antwort des Familienministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht. BA-Manager Alt fordert Länder und Kommunen auf, sich intensiver um die Qualifizierung von Tageseltern zu kümmern. Dann könnte eine engere Verzahnung mit Krippen, Kindergärten und Schulen Lücken in der Betreuung gerade an Nachmittagen oder Wochenenden schließen.

Auch müssten Umschuler eine verkürzte Ausbildung von zwei Jahren absolvieren können. Das Reservoir an motivierten Arbeitsuchenden ist laut BA groß. "Wir haben derzeit nicht genügend Ausbildungskapazitäten. Außerdem klemmt es noch bei der erforderlichen Kofinanzierung durch die Länder", zeigt Alt politischen Handlungsbedarf auf.

