'Auszeit vom Alltag - ich plane meine Zukunft': Die Frauen präsentieren in der Volkshochschule die Ergebnisse des Workshops. Foto: Rothe

Von Maria Stumpf

Alleinerziehend und ohne Job - das bedeutet wenig Geld, Organisationsprobleme, Rollenklischees, stressbedingte Überforderung, Ziellosigkeit und wenig Freizeit und soziale Kontakte. Was tun? Wie können Beruf und Familie vereinbart werden? Das Denken in Möglichkeiten statt in Beschränkungen wollte der Workshop "Eine Auszeit vom Alltag - Ich plane meine Zukunft" bieten, vor drei Jahren als Kooperation des Amtes für Chancengleichheit mit dem Jobcenter Heidelberg entstanden.

Treffpunkt für acht Teilnehmerinnen war für drei Tage die Volkshochschule. Sie präsentierten die Ergebnisse ihrer Arbeitsgruppen - und das taten sie selbstbewusst und durchdacht. "Wir sind ja naturgemäß die Expertinnen", lachte eine junge Mutter.

Konzeption und Moderation übernahm als Coach Liselotte Kühn. Mit dabei waren Petra Hartwig vom Jobcenter, die Stadträtinnen Margret Hommelhoff (FDP) und Ursula Lorenz (Freie Wähler) sowie Catherine Mechler-Dupouey vom Internationalen Elternverein. Von Pro Familia schaute Ulrike Mayer-Ullmann vorbei.

Liselotte Kühn nannte das Seminar "einen Reflexionsraum zum Neupositionieren". Man begrüßte sich auf Deutsch, Englisch, Bulgarisch, Spanisch und Holländisch. Die Frauen entwickelten Ideen, Konzepte und Erkenntnisse: "Es gibt viele Informationen über Hilfen. Aber die sind nicht gebündelt." Die Orientierung fehle: "Eine einzige Anlaufstelle mit einer individuelleren Beratung wäre sinnvoll." Ursula Lorenz nickte: "Heidelberg verzettelt sich gerne." Außerdem wünschen sich die Frauen mehr Berater mit Fremdsprachenkenntnissen. Ein weiterer Punkt auf der Agenda: "Eine verlässliche Kinderbetreuung ab der fünften Klasse." Das Thema Notfall- und Nachtbetreuung wurde angesprochen. "Gibt es nicht", hieß es. Ein Vorschlag ging in die Richtung, auf den frei werdenden Konversionsflächen eine Einrichtung hierfür zu bauen. Betriebskindergärten seien überhaupt das Beste. "Das passt auch mit den Arbeitszeiten."

Gäste der Veranstaltung brachten das Heidelberger "Bündnis für Familie" ins Gespräch. Hier gebe es doch schon zahlreiche Hilfen. "Kenne ich nicht", schüttelten die Teilnehmerinnen den Kopf. Nicht nur die Stadträtinnen waren baff.

Petra Hartwig gestand, dass auch sie als ausgewiesene Netzwerkerin auf der Suche nach nur einer Anlaufstelle für Infos sei. "Die Vielfalt ist galoppierend." Man sei an dem Thema Betreuung ab der fünften Klasse "übrigens seit 20 Jahren dran." Dieser Satz wiederum ließ eine Mutter aufhorchen. "Das ist ja eher entmutigend, wenn die Stadt Heidelberg seit Jahren dran ist und immer noch nichts passierte", fand sie.

"Auf jeden Fall war der Workshop gut", meinen die Mütter dennoch. Sie hätten eigene Kompetenzen entdeckt, sich gegenseitig Rückmeldung gegeben und "endlich mal eigene Ziele und Wünsche für die Zukunft formulieren können." Die 24-jährige Mutter eines dreijährigen Sohnes brachte es auf den Punkt: "Ich habe an Stärke gewonnen. Man vergisst so oft, was wir alles leisten."

Im November soll der nächste Workshop stattfinden. Er richtet sich übrigens nicht nur an alleinerziehende Frauen, auch Väter sind willkommen.