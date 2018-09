Berlin (dpa/tmn) - Eine Schulausbildung kann teuer werden. Das gilt vor allem, wenn eine private Schule besucht wird. Einen Teil der Kosten können Eltern vom Finanzamt aber wiederholen, erklärt der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Wichtige Voraussetzung: Es muss für die Kinder noch ein Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibeträge bestehen. Anerkannt werden 30 Prozent der Schulkosten. Die Eltern können sie in ihrer Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben ansetzen. Begrenzt wird der Abzug durch einen Höchstbetrag von 5000 Euro pro Jahr und Kind.

Das Finanzamt muss das Entgelt für Schulen in freier Trägerschaft als auch für Internate und kostenpflichtige Vorschulen berücksichtigen. Der Abzug gilt auch für Aufwendungen für eine Berufsschule, wenn die Ausbildung auf eigene Kosten stattfindet. Anerkannt werden auch die Kosten für Schulen in der Europäischen Union beziehungsweise in Island, Norwegen oder Liechtenstein. Begünstigt sind außerdem die sogenannten Deutschen Schulen im Ausland, auch wenn sie ihren Sitz nicht in Europa haben.