Stuttgart. (dpa) Fernsehen gewinnt für Kinder vor allem ab dem Alter von vier Jahren stark an Bedeutung. Während von den Zwei- bis Dreijährigen nach Angaben der Eltern fast ein Viertel (25 Prozent) noch nie vor dem Fernsehgerät gesessen hat, verringert sich dieser Anteil bei den Vier- bis Fünfjährigen auf 8 Prozent. Das zeigen die Ergebnisse der Studie «miniKIM» des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest.

Entsprechend entwickelt sich die tägliche Nutzung: Bei den Zwei- bis Dreijährigen sieht etwa ein Drittel der Kinder jeden oder fast jeden Tag fern, bei den Vier- bis Fünfjährigen sind es annähernd zwei Drittel. Die Nutzung der Kinder erfolgt in erster Linie zielgerichtet: Der Fernseher wird in der Regel nur zu bestimmten Sendungen (71 Prozent) eingeschaltet. Ein Viertel der Eltern gab jedoch an, das Gerät für den Nachwuchs einfach so einzuschalten.