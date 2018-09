Heidelberg. (RNZ) Ein schillerndes buntes Treiben der großen fürstlichen Familie belebt mit viel Spaß den Hof des Heidelberger Schlosses. Seeleute, Ritter, Piraten und Prinzessinnen spielen und erzählen beim Familienfest spannende Geschichten über Ruhm, Ehre und Abenteuer. Mutige und neugierige Besucher werden in eine längst vergessene Zeit eingeladen.

Die Kinder des fürstlichen Paares Friedrich V. und Elizabeth Stuart werden zum diesjährigen Kinderfest ihre Geschichten, Liebschaften, Abenteuer und Anekdoten wieder beleben. Ob "gelehrte Frau", Äbtissin, Pirat, Prinzessin oder Abenteurer, nichts ist spannender als die fürstliche Familie bei einem schönen Sommertag auf Schloss Heidelberg lebendig zu erleben. Die Mitglieder der großen höfischen Familie werden von den Kulturlotsen in Szene gesetzt und die Besucher dürfen staunen und können an deren Lebensgeschichten teilhaben. Wieso wird ein Fürstenkind Pirat oder Abenteurer, welche Prinzessin ging ins Kloster und wie wird man eine "Gelehrte Frau"? Bunt und prächtig geht es auf Schloss Heidelberg zu. An mehreren Mitmachstationen können besondere Geschichten erlebt oder Fähigkeiten erworben werden. Wer mutig genug ist, darf im Deutschen Apotheken- Museum eine Drachensalbe oder eine Zauberbrause herstellen, angeleitet durch die Mitarbeiter des Deutschen Apotheken-Museums. Betreut von den Kulturlotsen können Kinder den ganzen Tag über schöne Dinge herstellen wie Kronen, Kaperhaken oder Perücken. Für das leibliche Wohl sorgt die Schlossgastronomie.

Fi Info: Heidelberg, Sonntag, 1. September, 11 bis 18 Uhr, Schloss. Eintritt: Erwachsene 6 Euro, Kinder 4 Euro inklusive Bergbahnfahrt.