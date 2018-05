Sinsheim. (RNZ) Eine schöne Radtour verbunden mit allerlei Freizeitaktivitäten verspricht der 1. AOK Radsonntag in Sinsheim. Die ausgewiesene rund 35 Kilometer lange Fahrradroute führt von Sinsheim über das Stadt- und Freiheitsmuseum zum Auto & Technik Museum und dem benachbarten Erlebnispark Fördertechnik über das Lerchennest - Friedrich des Großen Museum in Steinsfurt. Weiter geht die Fahrt nach Reihen zur Kellerschen Mühle, hinauf nach Weiler zur Alten Kelter und zur Burg Steinsberg. Von dort führt die Strecke nach Hilsbach mit dem schönen historischen Ortskern. Danach geht es auf einem langen aber bequemen Waldweg wieder hinunter nach Dühren, wo die Dreschgemeinschaft Dühren mit ihrem Historischen Erntetag ihr Jubiläum feiert. Ein weiteres Teilstück führt über das Heimatmuseum in Hoffenheim zurück nach Sinsheim

Fi Info: Sinsheim, Sonntag, 10. August, 9 bis 18 Uhr, AOK-Radsonntag. Route unter www.sinsheim.de.