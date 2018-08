Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags werden im Heidelberger Tiergarten allerlei spannende und witzige Geschichten zum Besten gegeben. Selbst schmuddeliges Novemberwetter sollte kein Hinderungsgrund sein, dem Zoo einen Besuch abzustatten, denn die Vorlese-Stationen befinden sich in den warmen Tierhäusern und in der Zooschule. Dort heißt es nun dem Veranstaltungsort gemäß "Löffel spitzen" und "lauschen wie ein Luchs", denn die Ranger präsentieren dem (vor-)lesehungrigen Publikum verschiedenste Tier- und Zoogeschichten. In nächster Nähe zu Löwen, Orang-Utans und Elefanten wird jeweils Passendes geboten. Vom Indianermärchen "Schwester Maus" über die kuriosen Lügengeschichten des Faultiers bis hin zum "Halbwegs-Elefant" – nicht immer sollte alles tierisch ernst genommen werden Auch aus dem Zooalltag der Pfleger erfährt man Wissenswertes. So geht es zum Beispiel im Afrikahaus um die Gehegegestaltung für den Tigerpython.

Die Vorleseaktion im Zoo findet statt am Samstag, den 15.11.2014 von 14 bis16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Nur der normale Zooeintritt ist zu entrichten. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Informationen telefonisch unter 06221-3955713 (Mo 13 - 16 Uhr, DI + Do 10 – 12 Uhr sowie 13 – 16 Uhr) oder unter info@zooschule-heidelberg.de