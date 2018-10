Hockenheim. (RNZ) Teilnehmer aus ganz Europa werden während der Bosch Hockenheim Historic vom 10. bis 12. April in zwölf Rennserien auf dem Hockenheimring um Positionen kämpfen. Neben packendem historischem Motorsport wird die Besucher vor allem das frei zugängliche Fahrerlager begeistern, in dem man ohne Absperrungen hautnah an den Vorbereitungen der Teams teilhaben kann. Das umfassende Rahmenprogramm neben der Rennstrecke macht die Gedenkveranstaltung für Ausnahmefahrer Jim Clark besonders familienfreundlich. Neben zahlreichen Autogrammstunden und einer Designpreisvergabe für Rennwagen bereichern ein Slotcar-Racing-Event sowie eine Jim-Clark-Sonderausstellung die Oldtimerveranstaltung, die zum elften Mal die Motorsportsaison auf dem Hockenheimring einläutet.

Auch im Jahr 2015 bietet die Bosch Hockenheim Historic ein Spektrum an Formel-Fahrzeugen wie keine zweite historische Veranstaltung in Europa. Monoposti der 60er-, 70er- und 80er-Jahre laden die Zuschauer zu einer einmaligen Zeitreise ein. Ebenso werden Formel-1-Boliden verschiedener Epochen mit starkem Bezug zu Clarks Geschichte die Fans in den Bann ziehen.

Info: Hockenheim, Freitag, 10., bis Sonntag, 12. April, jeweils ab 9 Uhr, Hockenheimring. Karten ab 11,90 Euro bei RNZ-Ticket Seite 17; Zeitplan www.hockenheim-historic.de.