Erbach. (RNZ) Erstmals 1802 veranstaltet, ist der Erbacher Wiesenmarkt nicht nur eines der traditionsreichsten und vielseitigsten Volksfeste in Südhessen, sondern auch das größte, das auch in diesem Jahr vom 18. bis 27. Juli mit zahlreichen Höhepunkten aufwartet. Dazu gehören neben der traditionellen Eröffnungszeremonie mit neun Böllerschüssen und großem Umzug am Samstag, 19. Juli, 16 Uhr, das Reitturnier am ersten Marktwochenende (19./20. Juli), das traditionelle Pferderennen mit Totalisator am zweiten Marktsonntag (27. Juli) und das große Kinderspielfest am Wiesenmarkt-Mittwoch (23. Juli).

Viel Musik gibt es während der gesamten Marktwoche in den Festzelten und Bierhallen; im Europäischen Dorf werden wieder die Freunde aus den Erbacher Partnerstädten Königsee (Thüringen), Jicin (Tschechien), Ansião (Portugal) und Pont-de-Beauvoisin (Frankreich) zu Gast sein und neben kulinarischen Spezialitäten an mehreren Abenden auch Musik bieten. Zum Rahmenprogramm gehören auch zwei große Feuerwerke: ein italienisches Feuerwerk am ersten Marktsonntag (20. Juli) und das Brillantfeuerwerk der Marktbeschicker am 23. Juli. Der Familientag am Donnerstag, 24. Juli, wartet mit attraktiven Angeboten und reduzierten Preisen auf.

Mehr als 250 Aussteller präsentieren ihre Produkte im Rahmen der Südhessen-Messe in den Messehallen und auf dem Freigelände. In den Marktstraßen bieten weit mehr als 150 Händler Nützliches, Innovatives, Originelles oder einfach nur Schönes an. Freunde des Nervenkitzels und rasanter Fahrgeschäfte kommen beim Erbacher Wiesenmarkt ebenfalls voll auf ihre Kosten, unter anderem beim "Mega-King-Tower", dem derzeit größten transportablen Freefall-Tower der Welt mit fast 100 Metern Gesamthöhe.

Fi Info: Erbach, Freitag, 18., bis Sonntag, 27. Juli, täglich ab 11 Uhr (18. Juli ab 15 Uhr, Wiesenmarktgelände.