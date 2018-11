Berlin (dpa) Ab welchem Alter Kinder alleine reisen dürfen, entscheiden in erster Linie die Eltern. Denn sie können die Reife und das Verantwortungsbewusstsein des Nachwuchses am besten beurteilen. Darauf weist die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hin. Doch auch die Transportunternehmen haben oft klare Altersbestimmungen. Ein Überblick zu den Vorgaben der einzelnen Transportmittel:



- Flugzeug: Bei den meisten großen Fluggesellschaften ist das Mindestalter für allein Reisende 12 Jahre. Gibt es eine Betreuung an Bord, dürfen Kinder meist ab 5 Jahren allein fliegen.



- Bahn: Hier dürfen Kinder ab 6 Jahren alleine reisen. Eltern haben aber die Möglichkeit, bei Bedarf für Kinder zwischen 6 und 15 Jahren eine Betreuung dazuzubuchen.



- Fernbus: Die einzelnen Fernbus-Anbieter lassen meist erst Kinder ab 10 Jahren alleine reisen. Oft fordern sie von den Eltern eine schriftliche Erlaubnis, wenn die Kinder unter 15 Jahre alt sind.



Allein reisenden Kinder sollten einen Zettel mit einer Telefonnummer für den Notfall bei sich tragen. Auf das Blatt sollten Eltern auch die Zieladresse und gegebenenfalls Umsteigebahnhöfe notieren.