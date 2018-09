Von Rüdiger Busch

Oh, Zwillinge! Wie süß!" Wie oft Sylvia Winde diese und ähnliche Reaktionen von wildfremden Menschen zu hören bekommen hat, weiß sie nicht. Aber bestimmt so häufig wie kaum eine zweite Frau in Deutschland. Denn die 36-Jährige aus Muckental (Neckar-Odenwald-Kreis) hat nicht nur einmal Zwillinge zur Welt gebracht, auch nicht zweimal, sondern sage und schreibe dreimal. Hintergrund ZWILLINGE Weltweit ist im Schnitt jede 40. Geburt eine Zwillingsgeburt. Dabei gibt es auffallende regionale Unterschiede: Beim Volk der Yoruba in Westafrika kommen bei jeder sechsten Geburt Zwillinge zur Welt, in Japan nur bei jeder 100. In Europa sind es im Norden mehr als im Süden. In Deutschland brachte 2006 eine von 64 Schwangeren Zwillinge zur Welt. Das bedeutet, dass eine Schwangere bei uns mit der Wahrscheinlichkeit von 1,6 Prozent Zwillinge erwartet. In den letzten 20 Jahren ist der Anteil der Mehrlingsgeburten in Deutschland deutlich gestiegen: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es 2011 insgesamt 11.500 Mehrlingsgeburten. Jedes 29. geborene Kind ist ein Mehrlingskind. 1991 war es lediglich jedes 42. Kind. Die Zahl der Zwillingsgeburten steigt seit einigen Jahren aber nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit an: Der Grund sind Hormonbehandlungen und künstliche Befruchtung. rüb

Sylvia Winde absolvierte gerade ihre Ausbildung zur Heilerziehungs᠆pflegerin, als sie das erste Mal schwanger war: "Das war ein Schock für mich. Ich war 19 Jahre alt, mitten in der Ausbildung, und Nachwuchs war natürlich nicht geplant." Ob ein Kind oder zwei, sei da nebensächlich gewesen. "Ich wusste ja nicht einmal, wie es mit einem Baby klappen soll", erzählt sie lächelnd. "Aber dann habe ich mir gesagt: Es ist jetzt so, und ich nehme es positiv an."

Per Not-Kaiserschnitt kamen Leonie und Leander in der 31. Schwangerschaftswoche zur Welt. Die Zwillinge überstanden die kritischen ersten Wochen gut und entwickelten sich prächtig. Sylvia Winde ging in ihrer neuen Rolle als Zweifach-Mutter auf und schloss ihre Ausbildung mit Erfolg ab.

Fünf Jahre nach der Geburt – Sylvia Winde war inzwischen mit dem Vater der Zwillinge verheiratet – wurde das Thema "Familienplanung" wieder aktuell. "Wir wollten ein drittes Kind", berichtet sie – doch schon wieder waren es Zwillinge: "Der Schock war größer als beim ersten Mal. Uns war gleich klar, dass es nicht einfach werden würde", sagt Sylvia Winde. Da war zum einen natürlich die organisatorische Herausforderung mit neugeborenen Zwillingen und den inzwischen Fünfjährigen Leonie und Leander. Außerdem hatten sie fast die komplette Zwillingsausstattung verkauft – "wer denkt denn daran, dass er das alles noch einmal braucht?" Inzwischen hat sie sich ein drittes Mal die komplette Zwillingsausstattung besorgen müssen ...

Sylvia Winde musste in ihrer zweiten Schwangerschaft lange liegen. In der 34. Woche kamen schließlich Enna und Emilian zur Welt – nach einer natürlichen Geburt. Die doppelte Zwillingsmutter hatte inzwischen so viel Routine, dass sie schon nach zwei Wochen auf die Dienste der von der Krankenkasse bezahlten Haushaltshilfe verzichten konnte.

Die Jahre vergingen, die beiden Zwillingspaare wurden größer. 2012 heiratete Sylvia Winde ein zweites Mal. "Weitere Kinder waren nicht geplant", berichtet die Heilerziehungspflegerin, "René und ich sind beide in zweiter Ehe verheiratet." Während sie vier Kinder mit in die Ehe brachte, komplettierte Renés neunjährige Tochter Emely das Glück der Patchworkfamilie. Ein neues Domizil wurde gesucht, und die Windes zogen von Neckarelz nach Muckental. Mehr Zeit für sich und das gemeinsame Hobby Reisen – so sollte die Zukunft aussehen.

Doch daraus wurde erst einmal nichts: Im Frühjahr 2013 erfuhr Sylvia Winde, dass sie wieder schwanger ist. Und wieder mit zweieiigen Zwillingen! "Dieses Mal war ich total erschrocken." Es war eine schwierige Situation für die Familie, zumal die Reaktionen aus dem Umfeld teilweise sehr negativ gewesen seien. "Ernsthaft über einen Abbruch nachzudenken, kam für mich aber nie in Frage", verdeutlicht Sylvia Winde. "Es soll so sein", dachte ich mir, "andere Paare versuchen über Jahre erfolglos, Kinder zu bekommen und haben dieses Glück nicht." Mit dieser positiven Einstellung nahm sie die Botschaft ihrer dritten Zwillingsschwangerschaft auf.

Ihre optimistische Haltung wurde in den kommenden Monaten auf eine harte Probe gestellt: 15 Wochen zu früh kamen Ole und Oscar am 22. Oktober zur Welt, mit einem Geburtsgewicht von nur 820 und 870 Gramm. "Dies war die schlimmste Zeit meines Lebens", erzählt die sechsfache Mutter, , "ich möchte mir nicht mehr vorstellen, wie klein sie nach der Geburt waren." Jeden Tag ist sie damals in die Klinik nach Heidelberg gefahren. Die Sorge um die Zwillinge lastete jede Minute auf ihr und der gesamten Familie. "Es gibt nichts Schlimmeres für eine Mutter", weiß Sylvia Winde. Wertvolle Hilfe habe sie in diesen schwierigen Wochen beim Heidelberger Verein "Das Frühchen" gefunden.

Doch diese Zeit der Ängste und Sorgen ist jetzt zum Glück Vergangenheit. Nach fast drei Monaten in der Klinik kamen Ole und Oscar am 21. Januar nach Hause. Sie haben keine gesundheitlichen Einschränkungen und entwickeln sich prächtig.

Darüber freuen sich auch die beiden großen Zwillingspaare. Leonie und Leander haben zwar den Umzug nach Muckental nicht mitgemacht, da sie ihr Umfeld aus Freunden, Schule und Beruf nicht verlassen wollten. Sie leben seither beim Vater, sind jedoch regelmäßig zu Besuch bei ihren Geschwistern. Auch die Mittleren – Enna und Emilian – sind stolz auf ihre kleinen Brüderchen. Im Gegensatz zu den Jungs helfen Enna und Leonie auch fleißig bei der Säuglingspflege mit. Stiefschwester Emely fühlt sich unter lauten Zwillingen nicht wie das fünfte Rad am Wagen: "Ich freue mich über meine neuen Geschwister."

Wie ist es mit der besonders engen Bindung, die Zwillingspaare angeblich auszeichnet? "Ich weiß nicht", sagt Leander lächelnd, "ich kenne es ja nicht anders." "Für uns ist das nichts Besonderes", ergänzt Leonie.

Wie viele Dreifach-Zwillingsmütter es in Deutschland gibt, lässt sich nicht sagen. Extrem selten ist die Konstellation auf jeden Fall. Der Journalistin Marion von Gratkowski von der Zeitschrift "Zwillinge" ist in Deutschland kein vergleichbarer Fall bekannt.

Der Mutter bleibt angesichts der Herausforderungen des Alltags wenig Zeit, um über solche Fragen zu philosophieren. Wie das anstrengende Leben mit Zwillingen gelingt, darüber gibt sie aber gerne Auskunft. Mehrfach wurde sie von Hebammen schon als Expertin an Zwillingseltern vermittelt. Die wichtigste Botschaft: "Ich versuche immer, ganz entspannt zu sein."

Ruhe und Gelassenheit im Umgang mit Kindern hat sie der Beruf gelehrt. "Hilfreich war es auch, dass ich die Kinder von Anfang an überall mit hingenommen habe." Bei Zwillingen bleibt für das einzelne Kind automatisch etwas weniger Zeit und Aufmerksamkeit: "Manche Dinge macht man mit Zwillingen auch einfach nicht." Klar sei auch: "Die Kinder passen sich an die Gegebenheiten in einer Familie an."

Woran es liegt, dass sie gleich dreimal das doppelte Mutterglück genießen darf? Darüber kann Sylvia Winde, die als Einzelkind aufgewachsen ist, nur spekulieren. Aber eines ist klar: "Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als Familie und Kinder." Und nachdem die ersten beiden Paare keine gleichgeschlechtlichen waren, kann sie nun endlich tun, was vielen Zwillingsmüttern große Freude bereit: "Jetzt kann ich die Kinder im Zwillingslook anziehen!"