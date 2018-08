Heidelberg. (RNZ) Wer hat schon einmal ein Kugelgürteltier gesehen? Die aus Südamerika stammenden "Panzerträger" sind auch im Zoo Heidelberg nicht immer leicht zu entdecken, denn sie gehören zu den nachtaktiven Tieren. Auch in diesem Jahr hat es wieder gesunden Nachwuchs gegeben, worüber der Zoo sich sehr freut. Neugeborene Kugelgürteltiere passen wie ein Tennisball in eine Hand, erwachsene Kugelgürteltiere sind zusammengerollt etwa so groß wie ein Handball und wiegen rund 1,5 Kilogramm.

In Heidelberg werden die Tiere seit 2004 erfolgreich gezüchtet. Dabei haben sich die Kugelgürteltiere regelrecht als Exportschlager erwiesen. Von England bis Polen haben sie eine neue Heimat gefunden. Fast die gesamte europäische Zoopopulation geht auf die Zuchten der Zoos in Halle und Heidelberg zurück. Kugelgürteltiere sind übrigens die einzigen Gürteltiere, die sich im Bedrohungsfall zu einer richtigen Kugel zusammenrollen können. Zu diesem Zweck verbergen sie die Beine im Inneren. Die harte Oberseite des Kopfes und des Schwanzes bilden den Verschluss - fertig ist die Kugel. Als Beispiel für eine ausgefeilte Schutzstrategie sind die Kugelgürteltiere auch in der Zoopädagogik gefragte Tiere. Ihr braun gefärbter Körper besitzt einen lederartigen Panzer aus Hornplatten. Weil diese Platten in Reihen angeordnet sind, erinnern sie im Aussehen an einen Gürtel - daher auch der Name. Sie besitzen einen schmalen Kopf mit spitzer Schnauze, einen sechs bis acht Zentimeter langen Schwanz und sind recht hochbeinig. Die Vorderfüße haben vier Zehen mit ziemlich scharfen Krallen. Dank ihrer effektiven Verteidigungsmethode haben Kugelgürteltiere außer dem Menschen wenig natürliche Feinde. Die Menschen jagen diese Tiere vorwiegend wegen ihres Fleisches. Darüber hinaus wird aber auch ihr Lebensraum im mittleren Südamerika immer weiter eingeschränkt.

Die Kugelgürteltiere gehören zu den "geheimen Stars" im Zoo und "Arnold", der muntere Gürteltiermann, ist oft in der beliebten Tierpflegersprechstunde "Unsere geheimen Stars" (Treffpunkt täglich um 12 Uhr am "Kleinen Affenhaus") dabei.

