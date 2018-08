Freitag, 25. Juli, 16.00 Uhr

Stadtbücherei Heidelberg

Kinderbücherei

Bilderbuchzeit in der Stadtbücherei

Am Freitag, 25. Juli um 16.00 Uhr lädt die Kinderbücherei zu einer Vorlesestunde rund um das Bilderbuch "Streng verboten!" von Hannah George und Alison Ritchie ein: Am Teich von Frau Gans leben viele Tiere in einer harmonischen Gemeinschaft. Als Frau Gans in Urlaub fährt, überträgt sie Erpel die Aufsicht. Doch der nimmt seiner Verantwortung allzu ernst und stellt bald überall Verbotsschilder auf. Die Bilderbuchzeit für alle Kinder ab 4 Jahren wird in Zusammenarbeit mit Mentor e. V. gestaltet, der Treffpunkt ist die Bilderbuchecke. Die Veranstaltung dauert etwa eine halbe Stunde. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ihre Rückfragen beantworte ich gerne:

Verena Burkeljca

Kinderbücherei / Jugendbereich 12+

Telefon: 06221/58-36401

Email: verena.burkeljca@heidelberg.de