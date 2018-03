Am Freitag, den 24. Juli um 16.00 Uhr lädt die Kinderbücherei zu einer Vorlesestunde rund um das Bilderbuch „Ein Pinguin tanzt aus der Reihe" von Steve Smallman ein: Der kleine Pinguin Percy ist etwas anders als die anderen Pinguinkinder. Als er bei einem Schneesturm mitten in der wärmenden Runde pupst, sind die übrigen Pinguine empört, und Percy geht traurig davon. Doch bald merken die anderen, wie langweilig es ohne Percy ist, und sie machen sich auf die Suche nach ihm. Die Bilderbuchzeit für alle Kinder ab 4 Jahren wird in Zusammenarbeit mit Mentor e. V. gestaltet, der Treffpunkt ist die Bilderbuchecke. Die Veranstaltung dauert etwa eine halbe Stunde. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



