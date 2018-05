Berlin (dpa) - Schon kleine Kinder sind oft besonders fasziniert von Tablets - und von dem, was sie damit machen können. Für erste Erfahrungen mit den Geräten eignen sich beispielsweise Bilderbuch-Apps, erläutert die Initiative «Schau hin! Was dein Kind mit Medien macht». Das kann schon für Kinder ab drei Jahren passend sein. Eltern testen am besten vorher einmal das komplette Angebot - und lassen das Kind nicht einfach allein damit, sondern schauen die Geschichte gemeinsam an.



Geeignet sind einfache, überschaubare Geschichten. Außerdem sollte die App keine Werbung und keine weiterführenden Links enthalten. Idealerweise ist sie intuitiv zu bedienen und vermittelt Wissen auf spielerische Art und Weise. Wichtig: Solche Bilderbuch-Apps sollten nicht als Gute-Nacht-Geschichte direkt vor dem Schlafengehen dienen.