Von Bettina Levecke

Siegen. (dpa) Auf Klassenfahrten das Bett selbst beziehen, sich nach einem langen Schultag etwas Warmes zu essen zubereiten oder selbst den Haufen Schmutzwäsche in die Maschine stecken: «Das sind alles Dinge, die Jugendliche können sollten», findet Klaus Wolf. Er ist Professor für Sozialpädagogik an der Universität Siegen. Die Fähigkeit, Alltagsdinge selbst in die Hand zu nehmen, ist Teil der Selbstständigkeit, die zum Erwachsenwerden dazu gehört.

Doch Erfahrungen zeigen: Nicht alle Eltern ermöglichen ihren Kindern diese Entwicklung im nötigen Umfang. «Manche wollen ihre Kinder nicht belasten, andere machen alles selbst, weil es einfach schneller und besser geht», erklärt Wolf. Doch damit halte man Kinder in der Abhängigkeit und verwehre ihnen wichtige Erfahrungen.

Dass Kinder selbstständig werden wollen, signalisieren sie schon in den ersten Lebensjahren. Diesen freien Willen zur Selbstständigkeit sollten Eltern nutzen und ihr Kind machen lassen. Ob Tisch decken, den Staubsauger durch die Wohnung schieben, abwaschen oder mit Mama Wäsche sortieren: «Lassen Sie Ihr Kind die Dinge ausprobieren, für die es Interesse signalisiert, auch wenn das Ergebnis natürlich noch zu wünschen übrig lässt.»

Tipps oder Empfehlungen, welche Aufgaben für welches Alter angemessen sind, möchte der Professor nicht geben: «Kinder entwickeln sich ganz individuell und sollten ihren Bedürfnissen entsprechend gefördert werden.» Auch Helga Gürtler, Diplom-Psychologin und Autorin aus Berlin, hält nichts von Pflichtübungen: «Immer wieder gibt es diese Listen, auf denen steht, ab vier Jahren können Kinder dieses und jenes. Das kann man aber nicht pauschalisieren.»

Sie macht Eltern Mut, einfach auf die Signale des Kindes zu achten. Will es seine Schuhe alleine zubinden? Sich ohne Hilfe die Hände waschen? Die Wasserflasche alleine in den Garten tragen? «Dann lassen Sie Ihr Kind das tun», sagt Gürtler und ergänzt: «Und halten Sie bitte auch aus, dass dabei etwas kaputt oder schief geht.»

Erfahrungen können Kinder nämlich nur sammeln, wenn sie auch Fehler machen dürfen. Dazu gehört zum Beispiel die Einsicht, dass Essen anbrennt, wenn man es nicht rührt oder Teller kaputt gehen, wenn man sie nicht fest in der Hand hält. «Wenn man mit der Jacke trödelt, kommt man eben zu spät in den Kindergarten oder in die Schule. Solche Dinge müssen Kinder erleben.»

Wolf räumt ein, dass die Warterei für Eltern nicht immer einfach ist: «Man muss schon eine Menge Geduld mitbringen, wenn man Kinder machen lässt.» Aber der Einsatz zahle sich aus: Von Mal zu Mal würden die Kinder besser und lösten Aufgaben immer schneller.

Ulrich Gerth von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung aus Fürth empfiehlt Eltern sogar, den Kindern spezielle Übungsmöglichkeiten zu geben, beispielsweise Kramschubladen oder -schränke in der Küche. Dort dürfen auch die Kleinen schon ein- und ausräumen. Bei vielen alltäglichen Aufgaben sollten Eltern sich bewusst sein, dass es wichtig ist, dass Kinder sie lernen: «Kinder müssen lernen, wie man Gemüse klein schneidet oder einen Tisch deckt.»

Damit die Freude am Mithelfen bleibt, braucht es Lob und Motivation: «Sagen Sie Ihrem Kind, wenn es etwas gut gemacht hat.» Dabei sollten Eltern möglichst konkret bleiben, empfiehlt Gerth. «Ein ständiges und undifferenziertes "Das hast du aber gut gemacht" bringt gar nichts.» Und wenn der Teller kaputt und der Wischeimer ausgekippt ist? «Dann bitte nicht schimpfen, sondern erklären, wie es beim nächsten Mal besser klappt!»

Was bei jüngeren Kindern noch freiwillig läuft, ist bei Teenagern schon schwieriger. Spätestens mit der Pubertät haben viele keine Lust mehr mitzuhelfen. «Jetzt gilt es, mit den Kindern über die Notwendigkeiten zu sprechen, die Hilfe einzufordern», sagt Gerth.

Jugendliche, die es gewohnt sind mitzuhelfen, haben in der Regel den nötigen Gemeinschaftssinn, um zu erkennen, dass ihre Verweigerung nur zu einem Ziel führt: Jemand anderes muss ihre Aufgaben übernehmen. «Über diese Folgen kann man ja offen sprechen», sagt Wolf. Es sei wichtig, dem Jugendlichen das Gefühl zu geben, dass seine Hilfe gebraucht werde.

Doch was tun, wenn die Erziehung zur Selbstständigkeit verpasst wurde und der bequeme Jugendliche nun zwei linke Hände hat? «Dann würde ich mal nachfragen, wie der Jugendliche selbst seinen Ist-Zustand bewertet», rät Wolf. Wäre es nicht cool, das Bett auf Reisen selbst herrichten zu können? Sich eine leckere Mahlzeit zu kochen, wenn man Appetit darauf hat? «Bieten Sie Ihrem Kind an, ihm gezielt dabei zu helfen.» Vorwürfe oder Druck würden in der Regel nichts bringen und dem Jugendlichen nur das Gefühl geben, dass die Eltern ihn verbiegen und formen wollen.

Sollten alle Versuche zur nachträglichen Selbstständigkeitserziehung nichts bringen, sollten Eltern das akzeptieren. Prof. Wolf macht Mut: «Die Jugendlichen werden ihren Weg so oder so schon finden.» Spätestens in der Wohngemeinschaft müssten sie lernen, sich mit den Bedürfnissen und Anforderungen ihrer Mitmenschen auseinanderzusetzen. «Und da bleibt einem gar nichts anderes übrig, als irgendwann die Waschmaschine anzustellen.»