Bad Wimpfen. (RNZ) Sechs Tage lang Vergnügen pur mit Riesenrad, Break-Dance, Frisbee, Wilde Maus, Flip Fly, Magic und XXL Fun House sowie Losbuden, Belustigungsgeschäfte, Geschicklichkeitsspiele, diverse Kinderfahrgeschäfte, Festbier, Bratwürste, Zuckerwatte, Mandeln mit allem, was zu einem Fest für die ganze Familie gehört: Das bietet auch der 1049. Talmarkt in Bad Wimpfen vom 26. Juni bis 1. Juli. Sehenswert ist neben all den Attraktionen im Vergnügungspark der bekannte Krämermarkt mit seinen rund 130 Beschickern. Er gehört zu den größten im Bundesgebiet und bietet vom Knopf über Trachtenmoden, Messeneuheiten bis zur Fertiggarage eine vielfältige Verkaufsschau. Ergänzt wird das Angebot mit der großen Gewerbeschau auf dem Talmarktgelände. 30 Aussteller präsentieren auf 2500 Quadratmeter Hallen- und Freifläche ihre Produkte sowie ihre Leistungen und stehen den Besuchern mit Informationen zur Verfügung. Im großen Festzelt, in dem am Donnerstag um 17.30 Uhr auch der Fassanstich erfolgt, gibt es täglich ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Ein besonderer Höhepunkt ist am Montag um 19 Uhr die Trachtennacht mit der Prämierung der schönsten Dirndl und Lederhosen. Auch zwei Feuerwerke steigen beim Talmarkt: am Freitag um 22.30 Uhr ein japanisches Feuerwerk und zum Abschluss am Dienstag gegen 22.45 Uhr ein Musik-Synchron-Feuerwerk. Der Dienstag gehört auch den Familien mit ermäßigten Fahrpreisen bis 18 Uhr.

Fi Info: Bad Wimpfen, Donnerstag, 26. Juni, bis Dienstag, 1. Juli, Festgelände Bad Wimpfen im Tal. Vergnügungspark täglich ab 12 Uhr, Krämermarkt Donnerstag ab 15 Uhr, sonst ab 11 Uhr, Gewerbeschau Donnerstag ab 17 Uhr, sonst ab 12 Uhr.