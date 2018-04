Bad Rappenau. (end) Beim 49. Lichterfest setzt man in der Kurstadt auf Bewährtes. Denn bewährt hat sich die Ausdehnung auf drei Tage, was letztes Jahr erstmals probiert wurde. Erneut gibt es rund um den Kursee Kurzweil, Spaß und Unterhaltung. Im Mittelpunkt stehen jedoch die beiden Besuchermagnete: Am Freitag wird die große Laser- und Multimedia-Schau um 22.30 Uhr gestartet, am Samstag, 16. August, gibt's ab 22.30 Uhr das musikalische Brillantfeuerwerk. Vor und nach den Vorstellungen können sich die Gäste von der Illuminierung des Parks und den zahlreichen Aktionen verzaubern lassen. So gibt es in diesem Jahr viele neue Leuchtobjekte, Kussmund, Herz und Pyramide sind nur einige der Neuerungen. Ebenfalls ist die Lasershow diesmal über dem gesamten Kursee zu erleben.

Und weil es sich im letzten Jahr bewährt hat: Der Sonntag gehört den Familien, da kostet der Besuch des Kurparks keinen Eintritt. Auch gibt es beim Lichterfest wieder viel auf die Ohren - musikalische Zungenschnalzer: Am Freitag spielen ab 19.45 Uhr die Musikgruppen Typical-Tess und Uniseven, die den Gästen auf den beiden Bühnen, der Musikmuschel am Kurhaus und bei der Bachwiese, einheizen.

Am Samstag spielt die Band Major-Healey Hits der 1970er Jahre, ab 19 Uhr rockt auf der Bachwiesenbühne die Gruppe Feel mit Hits von Toto, Manfred Mann bis zu Tina Turner.

Der Sonntag ist Familientag mit freiem Eintritt und Attraktionen für Kinder und Jugendliche. Los geht es um 11 Uhr, ab 14 Uhr spielen das Duo Bajan sowie die Bläsergruppe Gundelsheim (ab 14 Uhr). Neben dem Kinderflohmarkt, dem Wettrennen am Gummiseil ("Bungee Run") und dem Lutzi-Putzi-Puppentheater für die kleinen Besucher werden auch Kinderschminken und Airbrush-Tatá †toos angeboten. Neu: Die Luna-Bar wird ins Festgelände am Kursee integriert. Ebenfalls ein Versuch: Zum Ausklang am Freitag und Samstag gibt es nach Mitternacht sanfte Musikberieselung.

Wie im Vorjahr beschränkt sich das Programm zum Lichterfest auf den Kurpark, auf den hinteren Teil des Parks wird verzichtet. Neu in diesem Jahr: Statt Thüringer Markt heißt es diesmal französischer Markt mit sieben Händlern. Und natürlich gehört der "Markt der schönen Dinge" zum Lichterfest genauso dazu wie das kulinarische Angebot von Vereinen und Gastronomen.

Fi Info: Bad Rappenau, Freitag, 15. August, und Samstag, 16. August, ab 17 Uhr, Sonntag, 17. August, ab 11 Uhr, Kurpark. Tageskarte 7 Euro, Kinder 4 Euro, Kombiticket 10 Euro, Kinder 5 Euro.