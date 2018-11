Am Freitag den 24.05.2013 startet Stefans Marionettentheater aus Aglasterhausen mit einer weiteren Attraktion. Unter der Rubrik "Das ganz andere Konzert" eröffnet Theaterleiter Stefan Schulz um 20.00 Uhr nicht nur eine außergewöhnliche Konzertreihe, sondern das nächste absolut für jedermann interessante Aktionswochenende im "Haus mit dem gelben Dach"

Am Freitagabend werden Werke des Liedermachers Reinhard Mey, vom Theaterleiter selbst, live interpretiert und es wird dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm geboten, das selbstverständlich, wie könnte es auch anders sein, einen Bezug zum Marionettentheater in Aglasterhausen haben wird. Keine Angst! Die Texte und Musik bleiben im Original erhalten und somit hat lediglich die Zusammenstellung der einzelnen Lieder etwas mit dem Theater zu tun. Nach dem kostenlosen Konzert bietet Stefans Marionettentheater traditionell noch Bewirtung an und so kann man den ersten Abend in der etwas anderen "Begegnungsstätte" ausklingen lassen.

Am Samstag folgt dann um 15.00 Uhr ein WORKSHOP, der allerdings als geschlossene Veranstaltung konzipiert und zu dem eine entsprechende Voranmeldung notwendig ist.

Am Sonntagnachmittag beendet die hochinteressante THEATERFÜHRUNG das Wochenende. In dieser erfährt jeder Besucher was in Stefans Marionettentheater alles dazu gehört, um überhaupt Geschichten auf der eigenen Marionettenbühne präsentieren zu können. So erfährt man hier z.B. auch etwas über die Geschichte des Theaters, die Herstellung der Figuren, Bühnenbilder und Requisiten, technische Ausrüstung und vieles mehr. Die Eintrittspreise für die ca. 1 1/2 stündige Führung orientieren sich an denen einer Regulärvorstellung. Beginn ist ebenfalls um 15.00 Uhr. Das absolutes Highlight der Führung dürfte hier für jeden Besucher der, ansonsten nicht gestattete, Einblick in das Puppen- und Requisitenlager sein.

Wer eines, oder mehrere Angebote des Wochenendes vom 24 - 26. Mai 2013 besuchen möchte, der kann sich seine Plätze (auch für das kostenlose Konzert am Freitag) unter der Karten - und Infohotline 06262/915819 rechtzeitig reservieren lassen. Weitere Infos auch unter

www.stefans-marionettentheater.de

Eintrittspreise:

Das etwas andere Konzert - kostenlos, freiwillige Spende

Workshop (nur nach telefonischer Anmeldung) - 20 Euro pro Person

Theaterführung: Kinder 5,00 Euro, Erwachsene: 7,00 Euro, Ermäßigte: (Rentner, Schwerbehinderte) 6,00 Euro