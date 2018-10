Ein Hund in der Kapelle?

Wie ist das möglich? Wie auf unserem Bild zu sehen ist es Realität! Emma und ihrem neuen Freund Lucky bleibt in der vorweihnachtlichen Geschichte von Stefan Schulz, nämlich nichts anderes übrig als sich tatsächlich kurzzeitig in der Kapelle des Altenheims Birkenwald zu verstecken, um vom Personal nicht entdeckt zu werden. Am dritten Advendswochenende präsentiert Stefans Marionettentheater aus Aglasterhausen die Geschichte: "Lucky, der Weihnachtshund". Die Vorstellungen am 13. und 14. Dezember 2014 beginnen jeweils um 15.00 Uhr. Vorverkauf unter der Karten- und Infohotline 06262/915819. Im Anschluss ist der Blick hinter die Kulissen möglich. Wer noch eine Geschenkidee zu Weihnachten sucht, für den bietet das Theater auch Gutscheine für die regulären, aber auch für die Abendveranstaltungen an. Weitere Informationen sowie der komplette Spielplan für das kommende Jahr unter: www.stefans-marionettentheater.de