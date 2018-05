Am Freitag den 27. September 2013 startet Stefans Marionettentheater aus Aglasterhausen mit einem ganz außergewöhnlichen Programm.

Mit der Betrachtung "Theater - Sta(d)tt - Dorf" eröffnen die Puppenspieler, Sylvia Richter und Stefan Schulz einen ganz neuen Einblick in die kleine Theaterwelt mit den Figuren an den dünnen Fäden.

Dieser Termin ist der Beginn einer abendlichen Veranstaltungsreihe, in der man zukünftig mit jeder Menge Figuren, Bühnenbilder, Requisiten und Spezialeffekten aus dem, in der Zwischenzeit doch recht angestiegenen, Fundus Bekanntschaft machen kann, soll und darf. Diese werden für das Publikum einerseits in teils eigenen charakteristischen Darbietungen, andererseits in neuen Formationen zu sehen sein.

Natürlich wird jede "Kabarett"-Vorstellung ihr eigenes Thema erhalten und man darf auch sehr auf die moderiereneden Texte gespannt sein. Nur soviel: Puppen dürfen um einiges mehr sagen als wir uns von Angesicht zu Angesicht trauen dürfen. Wer allerdings eine "herkömmliche" Kabarettveranstaltung, in der es auf den Wortwitz, Mimik und Gestik, oder sogar auf Parodien ankommt, erwartet, der hat falsche Vorstellungen von dem, was da zukünftig ca. 4 mal jährlich an einem Abendspieltermin dargeboten werden soll.

Die Veranstaltung findet um 19.00 Uhr in Stefans Marionettentheater in der Schwarzacher Str. 10 in Aglasterhausen statt. Vor dem "Haus mit dem gelben Dach" stehen Parkplätze zur Verfügung und das Theater ist absolut barrierefrei ausgestattet.

Wer Karten erwerben möchte kann dies ab sofort unter der Karten- und Infohotline 06262/915819 (telefonische Vorabreservierung wird auf Grund der begrenzten Platzanzahl und der Platznummerierung empfohlen!) Weitere Informationen auch unter: www.stefans-marionettentheater.de

Eintrittspreise:

Kinder – 5,00 €; Erwachsene – 7,00 €; Ermäßigte (Rentner, Schwerbehinderte) 6,00 €