Köln (dpa) - In den ersten sechs Monaten schlafen Säuglinge am besten im Schlafzimmer der Eltern, aber in einem eigenen Bett. Dabei sollten die Kinder einen passenden Babyschlafsack tragen. Dazu rät der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ).

Auf zusätzliche Gegenstände wie Kissen, Bettdecke oder gar Kuscheltiere im Kinderbett sollten Eltern verzichten. Denn diese Dinge können zu einer Überwärmung des Babys führen. Zudem können sich Säuglinge darin verheddern. Das Risiko steigt, dass die Gegenstände die Atemwege bedecken. Im schlimmsten Fall kann das Baby ersticken.

Die Rückenlage gilt als die sicherste und beste Schlafposition. Denn Säuglinge können ihre Schlafposition in den ersten fünf bis sechs Monaten noch nicht selbst beeinflussen. Wenn Kinder in der Lage sind, sich vom Bauch wieder auf den Rücken und zurück zu rollen, können sie auch in anderen Positionen liegen bleiben.