Von Andrea Hentschel

Heidelberg. Datingplattformen und Partnervermittlungen im Internet haben während der Coronapandemie einen Boom erlebt. Auch der Valentinstag dürfte ihnen wieder starke Nutzerzahlen bescheren. Doch im Netz lauern einige Fallen auf Liebeswillige. Verbraucherexperten geben Tipps, worauf man achten sollte:

> Partnervermittlung und Singlebörsen: Zwischen beiden gibt es klare Unterschiede. Singlebörsen sind praktisch so etwas wie Anzeigen. Das Mitglied legt ein Profil mit Fotos, persönlichen Angaben und einer Selbstdarstellung an. Jeder kann selbstständig nach passenden Partnern Ausschau halten.

Grundlage von Partnervermittlungen ist dagegen ein Persönlichkeitstest. Daraus entstehen Profile, die nach einer bestimmten Formel verglichen werden. Partnervermittlungen unterbreiten dann konkrete Vorschläge.

> Erfolgschancen: Insgesamt geht laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom aus dem vergangenen Jahr etwa jeder dritte Mensch in Deutschland über 16 Jahren online auf Partnersuche, das sind in etwa 20 Millionen Frauen und Männer. 39 Prozent der Befragten gaben demnach an, im Internet ihre große Liebe kennengelernt zu haben, 61 Prozent schon einmal eine feste Beziehung.

> Wünsche klären: Zuerst sollte klar sein, was genau gesucht wird – ein Partner fürs Leben, für Freizeitunternehmungen oder ein schnelles Abenteuer. Partnersuchende sollten außerdem vorab prüfen, ob wirklich der Kontakt zu den betreffenden Kandidaten hergestellt wird, lediglich Partnervorschläge kommen oder Interessierte sich selbst durch Profile klicken müssen.

Bei manchen Onlinedatingplattformen gibt es auch falsche Profile. In solchen Fällen flirtet der Nutzer nicht mit echten Menschen, sondern mit Mitarbeitern der Portale. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen tauchen dann Formulierungen auf wie "Profile" oder "Animateure", "Controller" oder "Moderator".

> ...