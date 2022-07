Von Stefan Weißenborn

Was ist ein ideales Kinderfahrrad? Darüber weichen die Vorstellungen von Eltern und Kindern wohl in den meisten Familien voneinander ab. Den Eltern ist oft vor allem die Verkehrssicherheit wichtig, während Kinder gern auf das Aussehen des Fahrrads achten. Am besten eine gemeinsame Lösung finden, lautet daher der Rat vom Pressedienst Fahrrad