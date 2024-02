Von Katharina Schröder

Fast zwei Jahrzehnte hat Claudia Becker zuletzt in einer Verwaltung gearbeitet. "Dann kam der Ruhestand", sagt die 64-jährige Sozialpädagogin. Die ersten Wochen waren entspannt, Becker hatte endlich Zeit für Familie, Freunde und Hobbys, aber ihr fehlte Struktur.

Damit ist sie nicht allein. Manche Menschen stürzt der Ruhestand nach jahrzehntelanger Arbeit sogar in eine Art Loch. Ein Projekt im Kreis Göppingen will das ändern und bietet Seminare für Ruheständler an. In Süßen startet am Montag die dritte Auflage des sozusagen betreuten Rentnerwerdens.

Die 64 Jahre alte Becker fiel mit ihrem Ruhestand zwar nicht in ein Loch, wie sie sagt. Sie hatte sich vorbereitet und bewusst für eine vorzeitige Rente entschieden. Aber "Ich habe nach Engagementmöglichkeiten gesucht", erzählt sie. Deshalb besuchte sie das dreitägige Seminar "Ruhestand, und nun?".

Dahinter stehen die Evangelische und Katholische Erwachsenenbildung der Kirchenbezirke Göppingen und Geislingen und das Landratsamt Göppingen. "Ich bin viel mehr als mein Beruf", sei der Gedanke dahinter, erklärt Andrea Allmendinger von der Evangelischen Erwachsenenbildung. Es gehe darum, Ressourcen nicht verkommen zu lassen und etwas Sinnstiftendes zu tun. Das sei auch gut für die Gesundheit. Die Veranstalter dachten demnach vor allem an die zahlreichen Babyboomer, die in Rente gehen. "Keine Generation in diesem Alter war fitter als die jetzige", sagt Allmendinger.

An zwei Abenden des Seminars blickt Coachin Beate Lambart mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zurück auf deren bisheriges Leben, erworbene Fähigkeiten, Verpflichtungen und Wünsche. Der dritte Abend ist eine Art Ehrenamtsmesse, bei der verschiedene Organisationen im Kreis vorstellen, wie man sich ehrenamtlich bei ihnen einbringen kann. "Die Leute sollen sich fragen: Was habe ich bisher gemacht? Was war mir bisher wichtig? Und was wünsche ich mir für die Zukunft?", sagt Lambart. Sie arbeite mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor allem die eigenen Wünsche heraus.

"Ich erlebe immer wieder, dass Menschen mir sagen, dass sie nie nach ihren Wünschen gefragt wurden", schildert die Referentin. Sie empfiehlt, sich vor dem Ruhestand Klarheit zu verschaffen über die eigenen Wünsche und Erwartungen. Im Kurs werde da auch mal gebastelt und gezeichnet, sagt sie. Den Ruhestand könne man auch mit einem Ritual, etwa einer großen Reise, ganz bewusst starten.

Becker hat der Kurs gut gefallen, vor allem aber die Ehrenamtsmesse. Denn oft wisse man ja gar nicht, wo man sich überall einbringen könnte. Seit Dezember ist sie ehrenamtlich in einer Vorbereitungsklasse an einer Göppinger Schule in der Sprachförderung tätig. Gefunden hat sie die Möglichkeit aber ohne den Kurs. Becker sieht darin einen Gewinn für sich, die Kinder und die Lehrkräfte. "Das Ehrenamt gibt einem viel", sagt sie. "Es fordert einen geistig mehr als ein Hobby."

Eckart Hammer, Vorsitzender des Landesseniorenrats und ehemaliger Professor für Soziale Gerontologie und Sozialmanagement an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, bewertet den Eintritt in den Ruhestand als eine Zäsur, vor allem für Männer. Von einem Tag auf den anderen stehe man mit leeren Händen da. "Status, Anerkennung und Lebenssinn fallen plötzlich weg", sagt er.

Frauen haben laut Hammer mehr Brüche in ihrer Biografie, durch Kinder auch oft schon einen Ausstieg aus dem Arbeitsleben erlebt. Für Männer sei die Rente häufig der erste große Einschnitt, meint Hammer.

Zwar seien die ersten Wochen, wie auch Becker schildert, zunächst befreiend. Aber es folge die Ernüchterung. Man habe zunächst Zeit für eine große Reise, den Garten auf Vordermann zu bringen und den Keller aufzuräumen. "Wenn das erledigt ist, kommt die Krise." Die Krise sei aber nicht unüberwindbar. Kursangebote wie das in Süßen können dabei helfen.

Hammer befürwortet Bildungsangebote, die auf die Zeit im Ruhestand vorbereiten. Es gebe genug für die Nachfrage, aber mehr Menschen sollten die Angebote nutzen. "Gerade Männer wissen oft nicht, wie erfüllend es sein kann, für Menschen da zu sein", sagt Hammer. Manchmal müsse man sie an diesen Gedanken heranführen. Hammer ist überzeugt: Ruhestand braucht Vorbereitung. Auch für eine Partnerschaft werde es zur Herausforderung, wenn man plötzlich so viel zu Hause ist.

Für Claudia Becker und ihren Mann sei das kein Problem gewesen, schildert sie. Weil beide ein Ehrenamt haben, fehle es auch nie an Gesprächsstoff, man habe sich immer etwas zu erzählen. "Ich bin rundum zufrieden mit meiner Situation", sagt Becker. "Das hatte ich mir vor drei Jahren schwieriger vorgestellt."