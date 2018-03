Unterhalb des Rotenfels, der mit 202 Meter Wandhöhe höchsten Steilwand zwischen den Alpen und Skandinavien, fließt die Nahe. Am Fuß der Porphyr-Formation bei Bad-Münster am Stein-Ebernburg befindet sich die Weinlage Traiser Bastei. Foto: Weinland Nahe

Von Klaus Pfenning

13 Weinanbaugebiete gibt es in Deutschland, nicht weniger als sieben von ihnen sind von Heidelberg aus in längstens gut einer Stunde zu erreichen. Das vielleicht am wenigsten bekannte ist das Anbaugebiet Nahe. Mit einer Rebfläche von 4200 Hektar ist es nur etwa ein Sechstel so groß wie das benachbarte Rheinhessen. Dennoch hält es für den Weinliebhaber so manche ausgesprochen positive Überraschung bereit.

Denn: Keine andere deutsche Weinregion wartet mit so vielen unterschiedlichen Bodentypen auf so kleinem Raum auf: Vulkangestein, Schiefer, Rotliegendes, Quarzit, Ton, Löss, Buntsandstein, Basalt und vieles anderes mehr sind das Ergebnis einer buchstäblich "bewegten" Erdgeschichte. Insgesamt sind Forscher auf rund 180 Bodenvarianten gestoßen. Diese Vielfalt ist geradezu eine Steilvorlage für experimentierfreudige Winzer und genussfreudige Weintrinker. Nur: "Die Bodenvielfalt ist für uns Segen und Fluch zugleich", meint Laura Schneider vom Weingut Jakob Schneider in Niederhausen.

Hier im mittleren, stark zerklüfteten Teil des Nahetals finden sich in einzelnen Parzellen wie in denen der Spitzenlage "Hermannshöhle" auf einer Länge von gerade einmal 140 Metern drei unterschiedliche Gesteinsarten. Vulkanausbrüche und die Erosion haben hier über Jahrmillionen ganze Arbeit geleistet. Zusammen mit den teilweise beträchtlichen Höhenunterschieden in dieser Steillage variiert aber auch der optimale Reife- und damit Lesezeitpunkt. Jakob Schneider und seine Frau Laura, im Weinführer 2016 des Gault&Millau "Aufsteiger des Jahres", lesen daher an unterschiedlichen Tagen. Maschineneinsatz? Fehlanzeige, die Weinberge bei Niederhausen sind bis zu 70 Prozent steil - eine Knochenarbeit ähnlich wie am Mittelrhein oder an der Mosel. "Wir arbeiten ja immer von oben nach unten", lacht Jakob Schneider, "das macht es leichter."

Eingebettet zwischen Mosel und Rhein entspringt das 125 Kilometer lange Flüsschen Nahe auf gut 500 Metern Höhe im nördlichen Teil des Saarlands. Weinbau betrieben wird ausschließlich im mittleren und unteren Teil der Nahe sowie in den angrenzenden Seitentälern. Knapp 500 Betriebe gibt es hier, die meisten von ihnen sind Familienbetriebe wie der der Schneiders. Drei Generationen arbeiten hier Hand in Hand, selbst Oma Liesel packt mit ihren mehr als 80 Jahren noch kräftig mit an. Mehr als die Hälfte der Betriebe vermarktet ihre Weine selbst, Genossenschaften gibt es nur sehr wenige. Im Vergleich zur Pfalz oder zu Baden ist das Klima an der Nahe spürbar kühler, vor allem in den Nächten. Für die Erzeugung von Spitzenweinen verlangt dies nach möglichst steilen Lagen mit optimaler Sonneneinstrahlung, am besten in Südausrichtung. Die Einzellage "Kupfergrube" in Niederhausen ist so eine.

Mitten in dieser Lage hat das Gut Hermannsberg seinen Sitz. 1902 vom Königreich Preußen als Lehr- und Mustergut gegründet, ist die ehemalige Staatsdomäne seit 2009 ist im Besitz des Unternehmers Jens Reidel. Unter ihrem Betriebsleiter Karsten Peter, einem waschechten Pfälzer aus Bad Dürkheim, nahm das Gut zuletzt einen stetigen Aufschwung. Heute zählt das Gut Hermannsberg unbestritten zu den Besten an der Nahe. Schon allein seine Lage ist spektakulär. Rund um den nahezu reinrassigen Rieslingbetrieb gruppieren sich wie in einem großen Amphitheater 24 Hektar Steillagen, die aus nicht weniger als sieben Einzellagen Große Gewächse hervorbringen - Einzellagen mit höchst unterschiedlichen Böden.

"Es ist unser Ziel, das unterschiedliche Terroir der einzelnen Böden klar herauszuarbeiten", unterstreicht Peter. Und zwar egal ob beim Gutswein oder beim Großen Gewächs. Kenner der Szene attestieren dem ehrgeizigen Pfälzer, diesem Ziel jedes Jahr ein Stückchen näherzukommen. Die FAZ kürte ihn 2016 zum "Winzer des Jahres". Unter der Regie von Karsten Peter gelang es dem Gut, zur unbestrittenen Elite an der Nahe aufzuschließen: Dönnhoff in Oberhausen, Emrich-Schönleber in Monzingen und Schäfer-Fröhlich in Bockenau. Wie Gut Hermannsberg sind allesamt im mittleren Teil der Nahe zu Hause. Als Spitzenbetriebe wissen sie gleichwohl auch Spitzenpreise zu erzielen. Nicht ganz so spektakulär ist das Landschaftsbild und die Bodenvielfalt an der unteren Nahe, zwischen Bad Kreuznach und Bingen. Ton, Lehm und Löss dominieren das jetzt breiter werdende Tal, von dem aus es sich hinüber nach Rheinhessen und in den Rheingau blicken lässt. Die Weine sind daher weniger mineralisch, sondern eher körperreicher und fülliger. Dennoch lässt es sich auch hier prima auf Entdeckungstour gehen. Clemens und Christian Honrath aus Langenlonsheim beispielsweise überzeugen mit ihren klar strukturierten Rieslingen "Königsschild" und "Kieselsein" und einem geradezu sensationellen Preis-Genuss-Verhältnis. Auch das Langenlonsheimer Weingut Tesch bringt exzellente Rieslinge hervor, die zu den besten der Nahe zählen.

Dass auch abseits des kleinen Flusses sehr passable Weine wachsen, beweist unter anderem das Weingut Schmidt aus Windesheim mit einer höchst gelungenen Kollektion. Das benachbarte Weingut Poss, das mit Tochter Nadine 2013 die deutsche Weinkönigin hervorbrachte, spielt seine Stärken vor allem bei den weißen Burgundersorten aus. Wie in anderen Anbaugebieten gab es auch an der Nahe in den vergangenen Jahrzehnten einen erstaunlichen Aufschwung. Waren es in den achtziger Jahren nur eine Handvoll Erzeuger mit guten Qualitäten, ist seither in der Breite eine erstaunliche Dynamik zu verzeichnen. Mit ein Grund: die "Kaderschmiede" für den Winzernachwuchs an der Hochschule in Geisenheim liegt sozusagen in der Nachbarschaft.