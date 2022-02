Marokkanischer Eintopf

Zutaten für 2 Portionen:

Für die Gewürzmischung:

2 TL Koriandersamen

2 TL Kreuzkümmelsamen

2 TL Schwarzkümmelsamen

1 geh. TL Paprika scharf

1 TL Currypulver mittelscharf

ca. 2 cm getrocknete Chili (oder je nach Schärfebedürfnis)

1 TL Oregano

½ TL Zimt

½ TL Salz

Für die Suppe:

1 mittelgroße Zwiebel (ca. 80 g)

1 Knoblauchzehe

200 g Lauch

120 g rote Spitzpaprika

120 g Möhre

240 g Kichererbsen aus der Dose

100 g Kidneybohnen aus der Dose

4 EL Olivenöl

10 Cherrytomaten

400 ml Kokosmilch

Für das Topping:

2 EL Kokosjoghurt

1 TL von der Gewürzmischung

1 Handvoll Blattpetersilie

Für die Gewürzmischung alle Zutaten zusammen mörsern. 1 TL der Gewürzmischung zurückbehalten für das Topping. Zwiebel und Knoblauchzehe in Würfel, Lauch und Spitzpaprika in Ringe schneiden. Karotten vierteln und anschließend in einen Zentimeter breite Stücke schneiden. Cherrytomaten halbieren.

1 TL der Gewürzmischung in einen Topf geben und kurz anrösten. 3 EL Olivenöl zu dem gerösteten Gewürz in den Topf geben. Zwiebel- und Knoblauchwürfel andünsten. Lauch- und Paprikaringe sowie Möhrenstücke zusammen mit 2 TL Gewürzmischung dazugeben und alles gut umrühren. Etwa 3 Minuten dünsten lassen. Die Kichererbsen dazugeben. Alles gut umrühren. Wieder 2 Minuten dünsten lassen. Die Tomatenhälften, die Kidneybohnen und 1 EL Olivenöl dazugeben. Wieder etwa 2 Minuten dünsten lassen. Kokosmilch dazugeben und die übrige Gewürzmischung (bis auf 1 TL für das Topping). Den Topfinhalt gut verrühren und mit dem Deckel obenauf so lange leicht köcheln lassen, bis die Möhrenstücke weich sind, aber noch einen schönen Biss haben.

Blattpetersilie grob hacken. Die Suppe auf Teller verteilen. Jeweils 1 EL Kokosjoghurt obenauf geben und über diesen die zurückbehaltene Gewürzmischung streuen. Zuletzt die gehackten Blattpetersilienblätter neben den Joghurt streuen.