Heidelberg. (csw/tmn) Was haben Parieren und Deglacieren mit Kochen zu tun? In Rezepten und der Profi-Küche tauchen manchmal Begriffe auf, die eher nach Sport oder Schwertkampf klingen. Hier ein kleiner Überblick, was sich hinter einigen der am häufigsten gebrauchten Begriffe verbirgt, und praktische Tipps für die Anwendung.

> Blanchieren: Es bedeutet, dass etwas kurzzeitig erhitzt wird. Das Blanchieren eignet sich zum Beispiel gut als Vorbereitung für das Einfrieren von Gemüse. Dieses wird portionsweise für ein bis zwei Minuten in kochendes Salzwasser gegeben. Danach wird das Gemüse in kaltes Wasser – am besten Eiswasser – gegeben. Dadurch wird der Garprozess unterbrochen und Nährstoffe bleiben größtenteils erhalten, das Gemüse behält seine satte Farbe. Blanchieren inaktiviere vor allem Enzyme, die bei der späteren Tiefkühlung Vitamine abbauen könnten, wie das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) erläutert. Außerdem würden eventuell vorhandene Keime abgetötet.

> Parieren: Auch aus dem Sport bekannt, beschreibt dieser Begriff in der Küche aber nicht das Abwehren, sondern Fleisch von Sehnen, Fett und Häutchen wie etwa der Silberhaut zu befreien. Die dabei übrig bleibenden Parüren können für Fonds und Soßen verwendet werden.

Am besten gelingt das Parieren im Falle von Sehnen, wenn man mit einem sehr scharfen Messer eng am Fleisch unter der Sehne ansetzt und das Fleisch leicht einschneidet. Anschließend leicht nach oben weg unter der Sehne entlangschneiden. Hält man das Messer zu schräg, kann es passieren, dass die Sehne durchgeschnitten wird. Dann muss man neu ansetzen. Haut und Fett lassen sich genauso entfernen.

> Egalisieren: Das Auge isst mit und deswegen wird beim Egalisieren (aus dem Französischen: égaliser, was angleichen bedeutet) das Gargut in möglichst gleich geformte und gleichgroße Stücke geschnitten. Das sieht im Teller nicht nur hübsch aus, Gemüse wird so auch gleichmäßig gegart, wie das BZfE erklärt.

> Simmern: Beim Simmern handelt es sich um eine schonende Garmethode. Damit Inhaltsstoffe und Aromen besser erhalten bleiben, wird die Kochtemperatur kurz unter dem Siedepunkt von Wasser (weniger als 100 Grad) gehalten. Das Simmern kommt außerdem dem Eigengeschmack der Lebensmittel zugute sowie dem Erhalt der Form.

Natürlich lässt sich mit jedem beliebigen Topf das Simmern praktizieren. Im Handel werden aber auch spezielle Simmertöpfe angeboten. Die doppelwandigen Töpfe funktionieren wie ein Wasserbad und eignen sich besonders für das Erhitzen von Milch, das Schmelzen von Schokolade und Glasuren oder das Aufschlagen von Cremes und Soßen.

> Deglacieren: Wer Fleisch oder Gemüse erst anbrät und dann mit Wasser, Brühe oder Wein übergießt, der deglaciert, also löscht ab. Beim Anbraten entsteht ein charakteristisches Röstaroma. Durch das Deglacieren bleibt dieser Geschmack erhalten und der entstehende Sud eignet sich bestens für Soßen.

Deglaciert werden kann entweder, wenn das Bratgut Farbe angenommen und eine Kruste bekommen hat, aber noch nicht fertig gegart ist. Dann gart es in der zugegebenen Flüssigkeit fertig. Oder aber es wird deglaciert, wenn das Bratgut bereits gar ist. Dann wird dieses aus der Pfanne oder dem Topf herausgenommen und anschließend die vorbereitete Flüssigkeit hineingegossen. Ein besonders vollmundiges Aroma erhalten Soßen, wenn beispielsweise vor der Brühe mit einem Schuss Portwein oder Sherry abgelöscht wird.

> Nappieren: Beim Salat ist es der letzte Schliff: Ihn mit Essig, Öl oder Dressing anmachen. Im Fachjargon nennt sich das Nappieren. Der Begriff stammt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt bedecken. Dabei wird Salat oder Gemüse mit einer Soße begossen, etwa Spargel mit Sauce Hollandaise.

Klassisch ist eine Vinaigrette, die wir meistens im Zusammenhang mit Salat kennen, die aber auch zu Gemüse, Fleisch oder gedünstetem Fisch serviert wird. Für die Zubereitung zunächst Salz in Essig auflösen. Dann etwa die dreifache Menge Öl hinzufügen und und das Ganze kräftig verrühren. Gewürzt werden kann mit Pfeffer und etwas Zucker, gut passen auch Kräuter wie Petersilie, Estragon, Kerbel oder Dill, genauso wie Kapern. Sehr fein gewürfelt sind Zwiebeln, Schalotten oder Knoblauch eine gute Ergänzung. Ein Klecks Senf verleiht der Vinaigrette ein vollmundiges Aroma.