Wie bei einigen anderen Gerichten ist es auch bei Grünkohl so, dass er aufgewärmt besser schmeckt als frisch zubereitet. Allerdings hält sich das Gerücht, dass das Gemüse nicht aufgewärmt werden sollte. Als Grund wird dann immer wieder vor dem Nitrat im Grünkohl gewarnt – ein Stoff, der sich negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Tatsächlich kann sich der Nitratgehalt durch Hitze erhöhen, das passiert allerdings erst bei häufigem Erhitzen. Experten geben also Entwarnung und stellen klar: Aufwärmen ist erlaubt. Mit der richtigen Aufwärm-Technik könne der Grünkohl bedenkenlos am nächsten Tag gegessen werden. Dazu sollten die Kohl-Reste baldmöglichst nach der Zubereitung kaltgestellt werden. Dann das kalte Gemüse schonend etwa zwei Minuten im Topf auf über 70 Grad erwärmen und dabei umrühren.

Rezept

Grünkohl mit Kurkuma

Zutaten für 2 Portionen:

300 g Grünkohl

1 rote Paprika

1 gelbe Paprika

2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

1 rote Chili

1 Stück Ingwer

1 TL Kurkuma

1 TL Kreuzkümmel (gemahlen)

Butterschmalz oder Öl

etwas Gemüsebrühe

Salz

Zunächst die Zwiebeln schälen und vierteln. Paprika putzen, vierteln und quer in Streifen schneiden. Knoblauchzehe sowie Ingwer schälen und anschließend fein hacken oder reiben. Die Chilischote der Länge nach aufschneiden, die Kerne entfernen und in feine Würfel oder Streifen schneiden. Grünkohl gründlich waschen und in mundgerechte Stücke zupfen.

Etwas Butterschmalz oder Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebeln anschwitzen und als nächstes den Paprika dazugeben. Anschließend Ingwer, Knoblauch und Chili hinzufügen sowie den Grünkohl, Kurkuma und Kreuzkümmel. Alles gut miteinander vermengen, anbraten und salzen. Dann das Ganze mit etwas Gemüsebrühe ablöschen. Dazu passt Reis – zum Beispiel Basmati-Reis. Besonders lecker wird er, wenn man beim Kochen neben etwas Salz auch Butterschmalz, ein paar Nelken und Pfefferkörner dazugibt.