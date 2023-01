Von Mareike Pucka

Ich liebe ja die gemütlichen Festtage am Jahresende samt Kerzen, Hinstellerchen, Kissen, Decken, Dominosteinen oder anderen Leckereien. Aber schon am Morgen des Neujahrstages schreit in mir nach den üppigen Foodtagen alles nach Minimalismus - zumindest im Januar.