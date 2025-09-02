Bonn. (dpa-tmn) Ob ein Granatapfel leuchtend rot oder eher blass beige-rötlich gescheckt ist, sagt nichts über seinen Reifegrad aus. Aber man kann eine gute Reife an einem anderen Zeichen erkennen: eine raue, ledrige Schale und ein bereits deutlich trockener Blütenansatz. Darauf weist das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) hin.

Flecken auf Leder-Schale sind kein