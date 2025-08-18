Botox in eingelegtem Gemüse
Den meisten Lebensmitteln sieht man nicht an, ob sie Sporen oder Gifte enthalten. Wenn man Kräuter und Gemüse länger haltbar machen will, ist das Einlegen allein in Öl aber nicht die beste Methode.
Von Claudia Wittke-Gaida
Düsseldorf/Berlin. (dpa-tmn) Um Gemüse wie Paprika, Chili oder Auberginen, aber auch Kräuter länger haltbar zu machen, ist es beliebt, sie in Öl einzulegen. Doch das birgt auch Risiken, wie aktuell ein Fall in Italien zeigte. Dort haben sich mehrere Menschen eine Lebensmittelvergiftung zugezogen durch eingelegten Brokkoli.
Die Ursache
