Dienstag, 09. September 2025

Plus Wie vermeide ich das Gift?

Botox in eingelegtem Gemüse

Den meisten Lebensmitteln sieht man nicht an, ob sie Sporen oder Gifte enthalten. Wenn man Kräuter und Gemüse länger haltbar machen will, ist das Einlegen allein in Öl aber nicht die beste Methode. 

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 08:28 Uhr 3 Minuten, 3 Sekunden
Wird Gemüse und Obst unsachgemäß eingelegt, besteht ein hohes Risiko für Lebensmittelvergiftungen. Foto: Silas Stein/dpa-tmn

Von Claudia Wittke-Gaida

Düsseldorf/Berlin. (dpa-tmn) Um Gemüse wie Paprika, Chili oder Auberginen, aber auch Kräuter länger haltbar zu machen, ist es beliebt, sie in Öl einzulegen. Doch das birgt auch Risiken, wie aktuell ein Fall in Italien zeigte. Dort haben sich mehrere Menschen eine Lebensmittelvergiftung zugezogen durch eingelegten Brokkoli. 

Die Ursache

