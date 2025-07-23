Dicke Bohnen haben im Sommer Hochsaison. Das heimische Gemüse, das auch unter dem Namen Ackerbohne, Saubohne oder Fava bekannt ist, fristet sein Dasein häufig in deftigen Eintöpfen. Dabei macht die Dicke Bohne auch im Salat oder zu Pasta eine hervorragende Figur.

Wie in diesem Rezept: Hier sind die Bohnen die Basis für eine cremige Pastasoße, die in ihrer Konsistenz fast an eine Sahnesoße erinnert. Dafür werden die Bohnen in einem würzigen Sud weichgekocht und anschließend püriert.

Da Dicke Bohnen einen hohen Eiweißanteil haben, wird aus dem Gericht eine vollwertige Mahlzeit – ganz ohne Fleisch. Als knackige Einlage kommt hier stattdessen frischer Fenchel dazu, der neben einem Hauch Zitronenabrieb mit seinem feinen Anisaroma eine weitere spannende Geschmackskomponente auf den Teller bringt.

Zutaten für 4 Portionen:

2 kg Dicke Bohnen in der Schote

1 Möhre

1 Zwiebel

1 Zehe Knoblauch

2 EL Olivenöl

1 Lorbeerblatt

1 TL Fenchelsamen

Salz

Pfeffer

2 kl. Knollen Fenchel

500 g Tagliatelle

1/2 Bio-Zitrone

20 g Parmesan (am Stück)

15 g Petersilie (glatt)

Zubereitung:

Bohnen aus der Schote pulen und die Bohnenkerne ca. 10 Minuten in leicht gesalzenem Wasser kochen. Die Bohnen abgießen, etwas abkühlen lassen und dann die Haut der Bohnenkerne entfernen. Das klappt gut, wenn man mit dem Fingernagel die Schale einritzt und die Bohne dann herausdrückt. Möhre, Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. Olivenöl in einem Topf bei kleiner Temperatur erhitzen und Zwiebeln und Knoblauch darin andünsten, bis sie weich sind. Möhren, Bohnen und Lorbeerblatt dazugeben und mit ca. 300 ml Wasser aufgießen (so dass die Bohnen gerade mit Wasser bedeckt sind). Fenchelsamen in einem Mörser zerstoßen. Die Bohnen mit den Fenchelsamen, Salz und Pfeffer würzen. Ca. 30 Minuten bei kleiner Temperatur mit geschlossenem Deckel köcheln lassen. Fenchel waschen und den Struck wegschneiden. Fenchelgrün abschneiden und beiseitelegen. Den Fenchel dann entlang der Fasern in sehr dünne Streifen schneiden und in leicht gesalzenem Wasser ca. 5 Minuten bissfest garen. Tagliatelle laut Packungsanleitung in leicht gesalzenem Wasser al dente kochen. Zitrone waschen und abtrocknen. Von der Schale ca. 1/2 TL abreiben und den Saft auspressen. Die Bohnen vom Herd nehmen und mit einem Pürierstab zu einer feinen Creme verarbeiten. Die Bohnencreme mit Zitronenabrieb, Zitronensaft und ggf. noch mal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den gekochten Fenchel unter die Bohnencreme mengen. Die Tagliatelle abgießen und ebenfalls unter die Creme heben. Parmesan in feine Späne hobeln. Petersilie waschen, trockenschütteln und die Blätter fein hacken. Etwas Parmesan und Petersilie über die Pasta streuen und servieren. Mit dem Fenchelgrün garnieren.

