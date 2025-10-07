Dienstag, 07. Oktober 2025

Plus Wein richtig lagern

Lieber unterm Bett als auf Fensterbrett

Warum selbst teure Weine im Alltag schnell ihren Zauber verlieren – und wie man sie mit einfachen Tricks vor Hitze, Licht und Schimmel schützt.

07.10.2025 UPDATE: 07.10.2025 09:17 Uhr 3 Minuten, 46 Sekunden
Weinflaschen als Deko im Fenster sehen vielleicht als Zierde gut aus - für den Wein sind Licht, UV-Strahlen und Temperaturschwankungen allerdings Geschmacks-«Gift». Foto: Arno Burgi/dpa-tmn​

Von Claudia Wittke-Gaida

Eltville/Östringen. (dpa-tmn) Es passiert immer wieder: Man macht bei einer Weinverkostung mit, verliebt sich in einen edlen Tropfen - und gibt dafür schon mal mehr aus als geplant. Und wenn man die Flasche dann später daheim öffnet, schmeckt sie irgendwie anders. Das kann natürlich an der berühmten veränderten Umgebung und Atmosphäre liegen - aber auch an der

