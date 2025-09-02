Dienstag, 09. September 2025

Plus Wein mit Fruchtaroma

Mixgetränke boomen - Winzer hoffen auf besseren Ertrag

Fruchtige Mischgetränke erobern die Weinregale. Was steckt hinter dem Trend - und warum setzt die Branche auf neue Rezepte?

02.09.2025 UPDATE: 02.09.2025 07:48 Uhr 1 Minute, 43 Sekunden
Weinmischgetränke
Weinhaltige Mischgetränke sind gerade im Sommer beliebt.

Ihringen (dpa/lsw) - Sie prickeln und schmecken nach Himbeere, Zitrone oder Grapefruit. Gerade im Sommer sind weinhaltige Mixgetränke mit vergleichsweise niedrigem Alkoholgehalt beim Aperitif beliebt. Auch im Südwesten bietet die Weinbranche fertige Getränke an, die dann den Weg in die Gastronomie und in Supermärkte finden.

Das Weingut Briem am Kaiserstuhl hat bereits seit sechs Jahren

