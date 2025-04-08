Montag, 15. September 2025

Plus Spartrick für Kaffeefans

Physiker haben Tipps, wenn der Kaffee zu schwach ist

Für manche ist es eine geradezu meditative Angelegenheit, sich mit kochendem Wasser selbst einen Filterkaffee zu brühen. Wie holt man dabei den meisten Geschmack aus gemahlenen Bohnen?

08.04.2025 UPDATE: 08.04.2025 17:02 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Filterkaffee
Guten, starken Kaffee brühen ist durchaus eine Kunst.

Washington (dpa) - Kaffeepulver ist zuletzt immer teurer geworden – höchste Zeit also, möglichst sparsam damit umzugehen. Wie man bei handgebrühtem Filterkaffee ein starkes Getränk aus möglichst wenig Pulver bekommt, haben Physiker ergründet. Ihr Tipp: das Wasser aus großer Höhe in einem durchgängigen Strahl auf das Pulver gießen.

Erst ein Kaffee und dann die Welt – so starten

