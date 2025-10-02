Von Bernadette Winter

Scheinbar süß, doch in Wirklichkeit herzhaft gefüllt: Skandinavische Brottorten überraschen mit Lachs, Käse oder Schinken. Die Torten sind nicht nur ein Hingucker, sondern auch bestens geeignet für Partys, gut vorzubereiten und ein Genuss zu jeder Jahreszeit.

Michaela Fuchs kombiniert in ihrem Buch "Finnland. Das Kochbuch" Gurke mit Frischkäse, Krabben und Eiern. Für die Zubereitung sollte gut eine Stunde eingeplant werden, dazu kommen etwa zwölf Stunden Ruhezeit im Kühlschrank.

Zutaten für zehn Personen

Für die Torte:

12 große Toastscheiben

ca. 150 ml Milch

2 Salatgurken

200 g Frischkäse

Für die Krabbenfüllung:

350 g Eismeerkrabben, gekocht und geschält

3 EL Mayonnaise

3 Eier, hartgekocht

200 g Frischkäse

3 EL Dill, gehackt

1 kleine rote Zwiebel, gehackt

Saft von 1/2 Zitrone

schwarzer Pfeffer

Zur Dekoration:

Krabben, Lachs, Radieschen, Dill

Zubereitung:

1. Für die Füllung alle Zutaten gut miteinander vermischen, bis eine homogene Masse entsteht.

2. Die Toastscheiben nahtlos zu einem Rechteck auf einem Backpapier aneinander legen und leicht mit etwas Milch befeuchten. Anschließend die Füllung gleichmäßig darauf verteilen. An einer Seite einen Rand von 2 cm lassen, damit beim Rollen die Füllung nicht herausquillt. Mithilfe des Backpapiers die Toastscheiben vorsichtig zu einer Rolle aufrollen und gut einpacken. Diese Rolle über Nacht in den Kühlschrank stellen, damit die Torte gut durchziehen kann.

3. Am nächsten Tag die Gurken in breite Streifen schneiden und auf einem Backpapier überlappend zu einem Rechteck auslegen. Die Brotrolle mit dem Frischkäse bestreichen und auf die Gurkenstreifen legen, dann mit Hilfe des Backpapiers die Gurken drumherum wickeln.

