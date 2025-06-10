Brotbacken mit dem eigenen Sauerteig (plus Rezept)
Brote mit leckerem Sauerteig-Aroma gibt’s nur beim Bäcker? Stimmt nicht, man kann sie auch selbst backen – und sogar den eigenen Sauerteig heranziehen. Dieses "Baby" liefert dann ständig Nachschub.
Von Christina Bachmann
Berlin/Freiberg. (dpa-tmn) "Sauerteig ist eigentlich die Eier legende Wolllmilchsau im Brot", sagt Lutz Geißler, Blogger und Brotbackbuch-Autor. "Er lockert das Brot, bringt einen komplexeren Geschmack hinein als jedes andere Lockerungsmittel, die Inhaltsstoffe des Teiges werden für unseren Körper verfügbar gemacht und er macht das Brot frischer und
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+