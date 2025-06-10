Dienstag, 09. September 2025

Plus Selbst gezüchtet

Brotbacken mit dem eigenen Sauerteig (plus Rezept)

Brote mit leckerem Sauerteig-Aroma gibt’s nur beim Bäcker? Stimmt nicht, man kann sie auch selbst backen – und sogar den eigenen Sauerteig heranziehen. Dieses "Baby" liefert dann ständig Nachschub.

10.06.2025 UPDATE: 10.06.2025 08:10 Uhr 5 Minuten, 43 Sekunden
Die Zutaten fürs Sauerteigbrot bestehen eigentlich nur aus Mehl und Wasser. Falls vorhanden, kommt auch Sauerteigansatz (Anstellgut) und je nach Rezept etwas Salz und Hefe hinzu. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Christina Bachmann

Berlin/Freiberg. (dpa-tmn) "Sauerteig ist eigentlich die Eier legende Wolllmilchsau im Brot", sagt Lutz Geißler, Blogger und Brotbackbuch-Autor. "Er lockert das Brot, bringt einen komplexeren Geschmack hinein als jedes andere Lockerungsmittel, die Inhaltsstoffe des Teiges werden für unseren Körper verfügbar gemacht und er macht das Brot frischer und

