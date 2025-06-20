Dienstag, 09. September 2025

Plus Schimmel-Alarm bei Hitze

So retten Sie Brot, Beeren und Co.

Er ist nicht immer sofort zu sehen, wächst dann aber explosionsartig. Warum Plastiktüten bei Hitze Schimmel begünstigen und wann Zutaten nicht mehr zu retten sind, erklärt eine Verbraucherschützerin.

20.06.2025 UPDATE: 20.06.2025 08:19 Uhr 1 Minute, 30 Sekunden
Plastik raus, Luft rein: Obst und Gemüse sollte lieber luftig als in geschlossenen Verpackungen aufbewahrt werden. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn​

Potsdam. (dpa) Sommer, Sonne - und alles ist paletti? Nicht ganz. Wenn es warm heiß ist, vermehren sich auf den Lebensmitteln schlagartig Schimmelpilze. Waren sie eben noch ganz frisch, kann das schnell umschlagen. Wie man das Schimmelrisiko senkt, damit man das Essen nicht gleich entsorgen muss, erklärt die Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB). 

Obst, Gemüse und Brot: Raus aus

