Freitag, 19. September 2025

Sind Fischalternativen mit Algen eine gute Jodquelle?

Warum pflanzliche Fischalternativen mit Algen die Schilddrüse belasten können – und wieso man den Jodgehalt oft nicht erkennt.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 10:26 Uhr 1 Minute, 40 Sekunden
Marktcheck zeigt: Fünf von sechs getesteten pflanzlichen Fischalternativen mit Algen enthalten relevante Mengen an Jod. Foto: Daniel Karmann/dpa-tmn​

München. (dpa-tmn) Wer zu pflanzlichen Fischalternativen mit Algen greift, fühlt sich meist auf der sicheren Seite, dass er damit die richtige Menge Jod zu sich nimmt - denn Algen gelten als eine natürliche Quelle für das Spurenelement. 

Da aber zu viel davon auch die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen kann, wollten die Verbraucherzentralen es genau wissen: Wie viel Jod steckt in den

