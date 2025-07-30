Berlin (dpa) - Dieses Jahr ist ein Kirschenjahr und zum ersten Mal seit langer Zeit haben sie keine Maden. Doch nun ist Papa alt und nicht mehr so gut zu Fuß. Also schnapp’ ich mir die klapprige Leiter aus dem Schuppen meiner Eltern und hangel mich von Ast zu Ast, um auch die richtig schönen, dicken Kirschen oben in der Krone pflücken zu können. Papa steht unten und hält mir den Korb hin. Verdrehte Welt. Ein schöner Moment.

Was machen wir nun mit den ganzen schönen, saftigen Kirschen? Mama kocht eine Kirschsuppe und ich mache für uns alle ein Tiramisu und nenne es Schwarzwälder-Kirsch-Tiramisu. In dreißig Jahren, wenn ich eine Omi bin, werde ich es vielleicht wieder essen und mich an diesen schönen Tag erinnern.

Zutaten für 8 Personen

500 ml Espresso

24 Löffelbiskuits

500 g Quark 40 Prozent

500 ml Sahne

500 ml Vanillepudding (kann man gut auch schon am Vortag kochen)

100 g Zucker

500 g Kirschen, entsteint (süß oder sauer, jeder wie er mag)

Raspelschokolade

Zubereitung

Den Espresso kochen und abkühlen lassen. Die Sahne steif schlagen. Den abgekühlten Espresso in einen tiefen Teller geben und die Löffelbiskuits kurz darin der Länge nach eintauchen. Sofort nach dem Tauchen nebeneinander in eine Auflaufform legen.

Vom Vanillepudding ggf. die Haut entfernen und zusammen mit dem Quark und dem Zucker, entweder mit dem Handmixer oder einem Schneebesen, ordentlich verrühren - bis eine cremige, homogene Masse entsteht. Nun die Sahne unterheben.

Die Hälfte der Quarkmasse auf die Löffelbiskuits streichen, großzügig mit den Kirschen belegen und die zweite Hälfte darüber geben, glatt streichen und mit der Raspelschokolade bestreuen. Nun können sich alle an den Tisch setzen und genießen.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/