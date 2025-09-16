Dienstag, 16. September 2025

Plus Pilz-Ratgeber für Einsteiger

Mit Körbchen, Röhrling und GPS auf Pilzsuche

Warum Plastiktüten für Pilze tabu sind und welche Tricks helfen, gute Fundstellen wiederzufinden – die wichtigsten Regeln für eine sichere und erfolgreiche Pilzsuche im Spätsommer.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 10:32 Uhr 3 Minuten, 39 Sekunden

Vor allem in Buchen- und Fichtenwälder mit lichten Stellen kann man fündig werden. Im dichten Dickicht wachsen kaum Pilze. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn​

Von Claudia Wittke-Gaida

Berlin. (dpa-tmn) Die Tage werden kürzer und feuchter, bei dennoch milden Temperaturen: Manche sagen, dass Schönste am Spätsommer sei das Sprießen der Pilze. Wer als Anfänger im Wald auf die Suche geht, sollte ein paar goldene Regeln kennen. Naturschutzbund (Nabu) und WWF verraten sie.

Wer sich (noch) nicht so gut auskennt: Nur Röhrlinge

