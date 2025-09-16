Von Claudia Wittke-Gaida

Berlin. (dpa-tmn) Die Tage werden kürzer und feuchter, bei dennoch milden Temperaturen: Manche sagen, dass Schönste am Spätsommer sei das Sprießen der Pilze. Wer als Anfänger im Wald auf die Suche geht, sollte ein paar goldene Regeln kennen. Naturschutzbund (Nabu) und WWF verraten sie.

Wer sich (noch) nicht so gut auskennt: Nur Röhrlinge