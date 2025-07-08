Würzen für Anfänger
Haben manche Menschen einfach kein Händchen fürs Würzen - oder kann man das erlernen? Mit diesen Tipps vom Profikoch und einer Gewürz-Sommelière hauchen Sie Gerichten mehr Leben ein.
Von Hilde Kraatz
Berlin/Bamberg. (dpa) Nicht immer fällt das Kochergebnis wie erwartet aus: Obwohl Sie voller Ambition ans Werk gehen und das Rezept befolgen, schmeckt es am Ende einfach nicht rund, schon gar nicht so lecker wie im Restaurant? Haben Sie vielleicht schlichtweg kein Händchen fürs Würzen?
"Man kann das Würzen lernen, indem man viel selbst probiert", sagt Philipp
