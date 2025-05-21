Mainz. (dpa-tmn) Botschaften wie "Ohne Zuckerzusatz", "Süße nur aus Früchten" oder "mit Apfelsüße" stehen oft auf bunten Kinderprodukten. Sie suggerieren Eltern, dass es sich dabei um eine gesündere Wahl handelt. Ob sich in solchen Produkten tatsächlich geringere Zuckermengen finden, wollte die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz wissen und startete einem Marktcheck.

Von 68