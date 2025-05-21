Dienstag, 09. September 2025

Plus Marktcheck bei Kinderprodukten

Wirklich "ohne Zuckerzusatz"?

Werbebotschaften, die kaum Zucker versprechen, klingen erstmal gesund - Eltern greifen dann oft eher zu. Doch was steckt wirklich in Quetschie, Riegel und Flakes? Das fanden Verbraucherschützer heraus.

21.05.2025 UPDATE: 21.05.2025 08:12 Uhr 1 Minute, 50 Sekunden

Obacht: Aufschriften wie «Ohne Zuckerzusatz» oder «Süße nur aus Früchten» klingen gesund – sagen aber wenig über den tatsächlichen Zuckergehalt aus. Foto: Robert Günther/dpa-tmn​

Mainz. (dpa-tmn) Botschaften wie "Ohne Zuckerzusatz", "Süße nur aus Früchten" oder "mit Apfelsüße" stehen oft auf bunten Kinderprodukten. Sie suggerieren Eltern, dass es sich dabei um eine gesündere Wahl handelt. Ob sich in solchen Produkten tatsächlich geringere Zuckermengen finden, wollte die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz wissen und startete einem Marktcheck. 

Von 68

