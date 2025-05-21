Wirklich "ohne Zuckerzusatz"?
Werbebotschaften, die kaum Zucker versprechen, klingen erstmal gesund - Eltern greifen dann oft eher zu. Doch was steckt wirklich in Quetschie, Riegel und Flakes? Das fanden Verbraucherschützer heraus.
Mainz. (dpa-tmn) Botschaften wie "Ohne Zuckerzusatz", "Süße nur aus Früchten" oder "mit Apfelsüße" stehen oft auf bunten Kinderprodukten. Sie suggerieren Eltern, dass es sich dabei um eine gesündere Wahl handelt. Ob sich in solchen Produkten tatsächlich geringere Zuckermengen finden, wollte die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz wissen und startete einem Marktcheck.
Von 68
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+