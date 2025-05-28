Von Mareike Pucka

Berlin. (dpa-tmn) Lauwarme Hefeteilchen frisch aus dem Ofen - mit Pudding und Obstfüllung. Und natürlich dicken, knusprigen Butterstreuseln. Besser geht es nach meinem Geschmack wirklich kaum.

Das beste Argument für diese selbstgemachten Streusel-Pudding-Teilchen ist, dass ich ganz alleine bestimmen kann, wie groß der Streuselanteil auf meiner Streuselschnecke