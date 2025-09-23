So erkennt man Aromen im Tee
Aromatisierte Tees schmecken oft intensiver als das Original. Welche Rolle spielen dabei künstliche und natürliche Aromen – und wie gesund ist das eigentlich?
Düsseldorf. (dpa-tmn) Hibiskus, Orange, Pfirsich: Tee gibt es in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Schmeckt er besonders intensiv, sind häufig Aromastoffe dafür verantwortlich. Da kann es schon mal vorkommen, dass Himbeer-Tee mehr nach Himbeer schmeckt als Himbeeren selbst - in der Zutatenliste sucht man die Früchte aber vergebens.
Wer nicht enttäuscht werden will, kann
