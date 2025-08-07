München. (dpa-tmn) Haben Sie ein mulmiges Gefühl, wenn Sie beim Aufschneiden von Pfirsich, Nektarine oder Aprikose einen gespaltenen Kern entdecken? Schießen Ihnen Gedanken durch den Kopf: Stimmt vielleicht etwas nicht mit dem Kernobst? Kann ich die betroffene Frucht überhaupt noch essen?

Vorweg: "Diese sogenannten Steinspalter können ohne Bedenken gegessen werden", gibt Sabine