Gespaltener Kern - Kann ich den Pfirsich dann noch essen?
Gespaltene Kerne in Pfirsichen, Nektarinen oder Aprikosen sehen bedenklich aus. Eine Ernährungsexpertin erklärt, ob sie ein Problem sind. Und welche Rolle Stress im Wachstum der Frucht spielt.
München. (dpa-tmn) Haben Sie ein mulmiges Gefühl, wenn Sie beim Aufschneiden von Pfirsich, Nektarine oder Aprikose einen gespaltenen Kern entdecken? Schießen Ihnen Gedanken durch den Kopf: Stimmt vielleicht etwas nicht mit dem Kernobst? Kann ich die betroffene Frucht überhaupt noch essen?
Vorweg: "Diese sogenannten Steinspalter können ohne Bedenken gegessen werden", gibt Sabine
