09. September 2025

Plus Heißkalter Nachtisch

Eis vom Grill

Ob mit flambiertem Baiser oder karamellisiertem Speck - ein Eis-Dessert vom Grill wird zur kulinarischen Showeinlage. Mit ein paar Tricks schmilzt es nicht auf dem Rost, sondern erst im Mund.

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 10:36 Uhr 3 Minuten, 7 Sekunden
Der Eischnee des Eistörtchens sieht nach dem Grillen herrlich flambiert aus und schützt das Eis beim dreiminütigem Grillen vor dem Schmelzen. Das passiert dann erst auf dem Teller. Foto: Marian Moschen/Mann backt/dpa-tmn

Von Julia Bode

Fulda/Bonn. (dpa-tmn) Wenn gegrillt wird, gibt es üblicherweise Würstchen, Steak, Gemüse und Kräuterbaguette. So weit, so gut. Es geht allerdings noch besser. Die experimentierfreudige Grill-Community weiß: Man kann fast alles grillen. 

Stockbrot oder Pizza werden über der Glut gebacken und Gemüse in Wok-Pfannen frittiert. Da war es nur eine

