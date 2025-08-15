So planen Sie Ihre Outdoor-Küche
Sie lieben Ihren Garten und wollen beim Kochen nicht allein in der Küche stehen, während alle anderen draußen sind? Dann könnte eine Outdoor-Küche genau das Richtige sein. Tipps für die Planung.
Von Isabelle Modler
Bad Honnef/Mannheim. (dpa-tmn) Auf der Terrasse fast profimäßig grillen, für die Familie draußen kochen und Gäste im Garten bewirten - nicht nur an heißen Sommertagen: Gemeinsames Kochen im Freien findet immer mehr Anhänger, so Christine Scharrenbroch vom Verband der Deutschen Möbelindustrie.
Für viele ist das Freiluft-Kochen nicht nur im Sommer attraktiv.
