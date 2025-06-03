Gerade erst gepflanzt und schon geerntet: Frühkartoffeln haben wegen ihrer kurzen Zeit unter der Erde eine dünnere Schale und ein feines, leicht süßliches bis nussiges Aroma. Zudem ist der Stärkegehalt laut Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) etwas geringer als bei normalen Kartoffeln.

Vom Feld kommen sie meist direkt auf den Markt oder ins Geschäft und werden auch zu Hause am besten gleich verarbeitet. An einem dunklen, trockenen und kühlen Ort halten sich Frühkartoffeln maximal zwei Wochen.

Dünne Schale lässt sich mitessen

Aufgrund der dünneren Schale müssen sie nicht unbedingt geschält werden. Die Schale aber bitte nur essen, wenn die Knollen sehr frisch und rundum heile sind. Grüne und keimende Stellen immer großzügig entfernen. Wer die zarte Schale nicht mitessen möchte, kann sie unter lauwarmem Wasser abreiben oder abbürsten - oder die Kartoffeln nach dem Garen pellen.

Auch Frühkartoffeln gibt es in verschiedenen Sorten: etwa als fest kochende Annabelle, vorwiegend festkochende Agata oder mehlig kochende Augusta. Je nach Geschmack eignen sie sich für Pell- und Salzkartoffeln, Salat oder zusammen mit Frühlingsgemüse wie Spargel, Kohlrabi und Radieschen.